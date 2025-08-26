十銓成「2025六都電競 X ROG玩家共和國」 賽事指定記憶體

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓成為「2025六都電競 X ROG玩家共和國」賽事指定記憶體。圖／十銓提供
十銓旗下電競品牌T-FORCE以行動支持台灣電競賽事，T-FORCE今年再度成為「全台最大業餘賽事」的「2025六都電競 x ROG玩家共和國」賽事用機唯一指定的記憶體，本次以T-FORCE明星產品DELTAα 炫光 RGB DDR5 2x16GB桌上型記憶體支持台灣電競好手，角逐比賽取得勝利。

《六都電競》前身為全台最大社群賽事《PTT盃》，從2014年起曾陸續舉辦四屆賽事，至2017年，第五屆《PTT盃》始獲得政府的大力支持，擴大為首屆《六都電競》，除了在賽制、獎金、場地設備上進行全面升級外，更首創六都巡迴線下賽制，讓從北到南的玩家都能親臨現場體驗電子競技。

《六都電競》今年邁入第九屆賽事，十銓T-FORCE 再次受合作夥伴華碩旗下電競潮牌ROG玩家共和國邀請，一齊共襄盛舉此盛事，全面支援各方電競高手的產品T-FORCE DELTAα炫光 RGB DDR5 電競記憶體，是電競場上的後盾。

ROG 電競 十銓 記憶體

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

廣達（2382）孫公司達明（4585）將上市，26日召開上市前業績說明會，廣達董事長林百里也親自出席擔任嘉賓，他上台致詞...

工研院公益兒童科技體驗營開跑 七大科技闖關遊戲童玩中體驗AI科技

工研院攜手慈濟基金會26日在花蓮舉辦「公益兒童科技體驗營」，帶著孩子搭乘「AI奇幻列車」，進行AI科技的奇幻冒險。工研院...

輝達推最新機器人平台Jetson Thor 達明、研華備戰搶商機

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，有望推動人形機器人市場壯大，對此，廣達（2382）集團...

十銓旗下電競品牌T-FORCE以行動支持台灣電競賽事，T-FORCE今年再度成為「全台最大業餘賽事」的「2025六都...

台灣大前進ESG高峰會 以AI驅動ESG邁向RE100

會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」26日登場。台灣大哥大（3045）表示，結合AI驅動ESG實踐，現場...

廣達林百里看達明人形機器人「還有進步空間」 強調會跟輝達多合作

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，針對達明日前推出的人形機器人—「TM Xplo...

