十銓成「2025六都電競 X ROG玩家共和國」 賽事指定記憶體
十銓旗下電競品牌T-FORCE以行動支持台灣電競賽事，T-FORCE今年再度成為「全台最大業餘賽事」的「2025六都電競 x ROG玩家共和國」賽事用機唯一指定的記憶體，本次以T-FORCE明星產品DELTAα 炫光 RGB DDR5 2x16GB桌上型記憶體支持台灣電競好手，角逐比賽取得勝利。
《六都電競》前身為全台最大社群賽事《PTT盃》，從2014年起曾陸續舉辦四屆賽事，至2017年，第五屆《PTT盃》始獲得政府的大力支持，擴大為首屆《六都電競》，除了在賽制、獎金、場地設備上進行全面升級外，更首創六都巡迴線下賽制，讓從北到南的玩家都能親臨現場體驗電子競技。
《六都電競》今年邁入第九屆賽事，十銓T-FORCE 再次受合作夥伴華碩旗下電競潮牌ROG玩家共和國邀請，一齊共襄盛舉此盛事，全面支援各方電競高手的產品T-FORCE DELTAα炫光 RGB DDR5 電競記憶體，是電競場上的後盾。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言