十銓成「2025六都電競 X ROG玩家共和國」 賽事指定記憶體

十銓旗下電競品牌T-FORCE以行動支持台灣電競賽事，T-FORCE今年再度成為「全台最大業餘賽事」的「2025六都電競 x ROG玩家共和國」賽事用機唯一指定的記憶體，本次以T-FORCE明星產品DELTAα 炫光 RGB DDR5 2x16GB桌上型記憶體支持台灣電競好手，角逐比賽取得勝利。

《六都電競》前身為全台最大社群賽事《PTT盃》，從2014年起曾陸續舉辦四屆賽事，至2017年，第五屆《PTT盃》始獲得政府的大力支持，擴大為首屆《六都電競》，除了在賽制、獎金、場地設備上進行全面升級外，更首創六都巡迴線下賽制，讓從北到南的玩家都能親臨現場體驗電子競技。

《六都電競》今年邁入第九屆賽事，十銓T-FORCE 再次受合作夥伴華碩旗下電競潮牌ROG玩家共和國邀請，一齊共襄盛舉此盛事，全面支援各方電競高手的產品T-FORCE DELTAα炫光 RGB DDR5 電競記憶體，是電競場上的後盾。