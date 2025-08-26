vivo發表全新V60新機 首度結合採蔡司超級長焦鏡頭

vivo 26日發表全新V60新機，除搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，並與潮牌POP MART旗下的人氣IP ZSIGA合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容，並加碼多款限量收藏的療癒周邊贈品，期吸引年輕族群。

vivo台灣表示，此次聯名將POP MART ZSIGA的療癒魅力與 vivo V60的時尚潮流個性融合，並搭載蔡司超級長焦鏡頭，跳脫拍攝距離限制，即便在遠距拍攝時仍能捕捉清晰的情緒特寫，不管是音樂會、街舞比賽、校園成果表演，V60都能自動優化焦點、曝光與色彩，確保構圖重點始終聚焦在人物身上。

有鑑於年輕族群對電池續航力的需求，V60採用超薄6500mAh電池，搭配90W極速閃充，假日在家連續追劇22小時也不怕遇上沒電的困擾。除硬體技術外，透過軟體的低耗電精靈，讓消費者在低電量的時仍能使用部分基本功能，如接聽電話、讀取叫車資訊、NFC刷卡等生活必須功能；系統輕量化幫助關閉後台的應用程式及任務，減少CPU不必要的運行。

vivo台灣指出，在AI應用上，V60可串聯影像創作、工作效率與日常娛樂。例如在工作溝通上，「AI字幕」從語音輸入到翻譯輸出，透過AI自動化處理，支援多語環境下的應用程式內的轉寫與翻譯任務。在影像創作上，「AI擴圖」保留原始構圖基礎，延伸影像邊界；「AI反光消除」可智慧辨識並去除玻璃反光，讓影像恢復原有清晰與質感；「AI 四季人像」則能精準辨識人物與景色，生成春、夏、秋、冬四種風格化場景。