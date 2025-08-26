台灣大前進ESG高峰會 以AI驅動ESG邁向RE100

會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG 高峰會」26日登場。台灣大哥大（3045）表示，結合AI驅動ESG實踐，現場同步展出電動車充電服務 「MyCharge」、AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」及AI數位分身「MyMoji」等三大應用。

此外，台灣大表示，台灣大技術長揭朝華以「AI 智慧節能」為題，發表專題演講，分享透過AI與大數據分析，提升能源管理效益1.5倍；台灣大同時推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，支持山椒魚保育研究專案，開發全台首套結合AI辨識功能的「AI Ocean 數據海洋」生物資料庫，保護生物多樣性。

國家通訊傳播委員會委員王怡惠等貴賓今日亦親臨展區，視察台灣大MyCharge服務及Taiwan Mobility戰略，結合AI助力綠色交通。

台灣大認為，電動車相較於燃油車，具備顯著的減碳優勢，是交通運輸減碳的重要利器。據交通部公路局統計顯示，截至2025年7月底，全台電動汽車數量已突破11萬輛，年成長率高達38%，隨著市場接受度提升與政策推進，電動車普及速度將持續加快。

台灣大強調，以AI驅動綠色交通，加入 EV100 全球交通載具電動化倡議，承諾2030年前完成公司交通載具100%電動化，亦持續深化Taiwan Mobility戰略，整合連網（Connection）、內容（Content）、充電（Charging），攜手領投策略夥伴USPACE（亞洲最大智慧停車平台）、WeMo Scooter（簡稱WeMo、電動機車共享服務），從分析、規劃、建置、營運，提供一站式智慧移動服務，打造智慧、便利且娛樂兼具的車聯網新體驗。旗下MyCharge結合智慧調度與優化技術，全台已部署80座充電站、配置近450支AC充電樁，更率先成為全台首家 AC站場域提供「隨插即充」服務的業者，讓車主免掃碼、免開App，即可享受無縫、無感的便利充電體驗。

台灣大表示，依循「超5G方針」其中Green理念，推進RE100與EV100，邁向2040年100%使用再生能源，2050淨零排放（Net Zero）的目標。面對全球氣候變遷，減碳最後一哩路倚靠「負碳」，台灣大哥大展開「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，利用藍碳這一自然界最有效的碳捕捉器，吸收大氣中的二氧化碳，達到減緩氣候變遷、土地活化及國土保育的目標，全球首創的「紅樹林複合式養殖負碳技術」，將碳移除效率提升至少4倍，每年每公頃可吸收高達77 公噸 CO₂，協助移除二氧化碳、緩解氣候危機，並提升沿岸生態韌性與維護生物多樣性。台灣大已提前6年，達成IDC雲端機房100%使用再生能源的目標，同時布局儲能、淨零科技、藍碳等多元綠能技術，邁向RE100。

台灣大也攜手國立臺灣大學研究團隊啟動《台灣大山椒魚保育研究計畫》，以科技守護珍稀高山物種，維護高山生態系多樣性。此外，更與社會創新團隊BlueTrend藍色脈動合作，開發全台首套結合AI辨識功能的「AI Ocean 數據海洋」生物資料庫，讓公民科學參與資料建置，提升海洋生物辨識效率，透過藍碳、綠碳與自然解方，守護地球永續。

近年台灣大透過AI解決方案，推動AI普及，助力消費者、企業降本增效，AI升級。台灣大表示，以電信天賦，整合ASR自動語音辨識技術自行研發「AI聽寫大哥」語音紀錄工具，具備聽得準、記得快、很安全3大核心優勢。「AI聽寫大哥」至今吸引近1,500家企業申請試用，並已內建超過10種摘要範本，且支援自訂摘要格式，未來也將持續針對醫療、媒體、製造等特定產業推出專屬摘要範本，滿足百工百業多元紀錄需求。現場同步展出「MyMoji」，自拍一張輕鬆創建自己AI 3D分身，還可AI換臉，變身影片主角，並製作動態LINE / GIF貼圖與AR影片，提升個人化社群體驗與樂趣。

台灣大強調，將持續透過AI賦能，深化ESG實踐，從網路節能、智慧充電，到生態保育與產業升級，打造兼顧效率、創新與永續的AI應用藍圖，攜手產業、社會與用戶，共同邁向2050淨零未來。