匯損影響獲利 三集瑞上半年每股純益3.2元、下半年審慎樂觀

被動元件電感大廠三集瑞今日舉行董事會通過2025上半年營運成果，由於新產品開始出貨放量，挹注上半年合併營收達12.6億元，營業利益3.5億元，分別年增22.83%與24.38%，毛利率也維持四成以上高水準表現，本業營運亮眼，獲利則因第2季起新台幣強力升值，匯損影響使上半年稅後純益1.6億元，每股純益3.2元。

三集瑞上半年NB/PC類產品出貨為61.79%，AI/伺服器/車用部分則為33.72%，公司表示，主要受惠人工智慧（AI）應用落地進一步帶動NB/PC換機潮，對高階高規格、客製化電感需求上升，數量也隨之成長。

在AI/伺服器布局方面，H系列產品已逐步進入尾聲，今年起陸續導入新一代高單價產品，現已開始放量出貨，即便初期營收成長幅度放緩，加上關稅提前拉貨潮亦告一段落，然第三季起產品平均單價（ASP）已見顯著提升，產品組合優化有助於支撐並穩定毛利率表現，隨著AI應用快速普及，市場對高效能運算需求持續攀升，公司新產品將陸續放量，營收結構有望逐步優化，並帶動獲利動能增強。

為配合AI運算需求高速成長帶動伺服器與邊緣裝置的電源設計新一波技術升級，三集瑞積極提升其製造工藝與高度客製化需求，AI伺服器方面，由於單卡功耗大，電源系統需兼顧高功率密度與低電壓大電流輸出，未來將以TLVR等新架構為主流，以提升瞬態響應與整體效率；另一方面，邊緣裝置等則以低功耗與小型化為核心，透過高密度模壓電感與多輸入多輸出設計，以滿足工控、車載、智慧穿戴與電源供應器/變壓器等多元應用。

整體而言，AI伺服器與邊緣裝置各有需求差異，但皆朝向高效率、可靠度與智能化電源方案持續演進，以三集瑞長期佈局應用領域與投入大量研發設計量能，足以因應其需求並迎接龐大商機，預計將成為2026年主要成長動能。

展望未來，三集瑞將持續深化與主要國際大廠合作，更深入布局新一代AI平台相關產品，結合技術升級與客製化解決方案，以滿足高速運算、低功耗及高可靠度的市場需求，為此，公司將加速泰國廠廠房設立與設備進駐作業，最快將於2026第二季開始試產，下半年正式進入量產階段，以提升集團產線生產與出貨調度能力。