工研院公益科技營 花蓮兒童生活闖關體驗AI科技
工研院與慈濟基金會今天在花蓮共同舉辦公益兒童科技體驗營，透過闖關遊戲，讓花蓮的兒童實際體驗人工智慧（AI）在生活中的應用創意。
工研院發布新聞稿，工研院永續長暨社會公益委員會主委何大安表示，公益兒童科技體驗營已連續舉辦14年，今年將工研院研發的AI應用在百工百業的成果，轉化為生活化的科普知識，透過互動、遊戲的方式讓兒童認識AI科技。
工研院指出，公益兒童科技體驗營活動共設有7個關卡；其中，「香氣魔法工坊」關卡，讓兒童認識植物香氣如何從原料中提取與保存，體驗天然植萃製作過程，了解不同香型與氣味應用。
「神奇水泥研究所」關卡，透過介紹AI低碳無機聚合混凝土技術，讓兒童了解為什麼水泥可以很聰明又環保；「咚咚聲的秘密」關卡則是讓兒童認識AI非破壞式檢測技術，如何幫忙檢查商品品質。
「手語也會說話」關卡讓兒童親身體驗AI鏡頭如何即時翻譯手語，讓彼此更好溝通；「AI棒球樂園」關卡主要體驗AI棒球打擊練習，透過感測數據判斷揮棒力道與擊球角度，即時觀看個人打擊數據與球速分析。
「表情高手」關卡是透過臉部情緒與手勢辨識，了解AI怎麼學會「看臉色」；「打造自己的AI水族箱」關卡讓兒童眼睛看到哪隻魚類，畫面就會出現魚類的品種與說明，更可設計AI監測系統，幫忙照顧水中的魚，打造會思考的智慧生態。
