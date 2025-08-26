廣達林百里看達明人形機器人「還有進步空間」 強調會跟輝達多合作

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
廣達董事長林百里為達明機器人按讚。記者吳凱中／攝影
廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，針對達明日前推出的人形機器人—「TM Xplore I」，廣達董事長林百里回應，「邊走邊看，還有進步空間」，他指出，「人形機器人目前在工廠應用空間還不大」，但也不排除未來將人形機器人導入廣達工廠內，且強調會跟輝達（NVIDIA）還有更多合作。

針對達明人形機器人，林百里指出，「加油、加油！邊走邊看，還有進步空間，但終於有機器人了。」

林百里給達明機器人打「80」分，代表還有進步空間。林百里坦言，人形機器人目前在工廠應用空間還不大，但也不排除未來將人形機器人導入廣達工廠內。

達明目前已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中，有2千台應用在廣達集團工廠內。

此外，林百里強調，達明跟輝達還有更多合作，一定要跟著輝達。

林百里表示，達明的核心優勢在於打造完整解決方案，因為達明機器人雖然與其他產品外觀相似，但其核心價值在於背後不斷累積的AI與智慧，使其越來越智能化。所以，達明建立的不只是單一硬體突破，而是一個完整的解決方案，要能針對不同產業場景提供專屬方案。

林百里也提到，過去，廣達只有電子製造需要自動化，但是，在市場上有鋪天蓋地的各種需求，是團隊的努力，再加上背後AI、智慧的累積，讓智慧化需求的價值逐步產生。

達明日前於台北國際自動化工業大展，首度揭曉其自研的首款人形機器人「TM Xplore I」，為台灣第一台國產人形AI機器人，該機搭載輝達Jetson Orin平台，鎖定半導體、電子、汽車等高混合和高精度產業製造特性。

