快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

vivo新機V60登場 聯名POP MART衝刺買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
全球手機大廠vivo 26日發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果，打造業界最新最潮的舞台拍攝神機。圖／路透社
全球手機大廠vivo 26日發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果，打造業界最新最潮的舞台拍攝神機。圖／路透社

全球手機大廠vivo 26日發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果，打造業界最新最潮的舞台拍攝神機；6500mAh藍海電池與90W極速閃充，並支援IP68&IP69防塵防水功能，不論是日常工作還是假日海邊探索，都能滿足各種全日的使用需求。

此外，為滿足年輕族群對手機外觀的重視，vivo V60更推出「甜莓紫」、「靜夏藍」、「空靈灰」三款療癒配色，即日起於全台各大通路正式開賣，購機再享早鳥限定好禮。9月1日起搭配各大電信指定資費方案，V60手機0元起。vivo同步推出vivo Buds Air3無線藍牙耳機則以AI通話降噪提供高音質享受，一次提供「雲朵白」、「藍莓藍」時尚雙色，更顯自我風格！

承襲蔡司影像基因的vivo V系列，更首度跨界與席捲全球潮玩的超人氣品牌POP MART旗下的人氣IP ZSIGA合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容，並加碼多款限量收藏的療癒周邊贈品，為年輕世代帶來驚喜。

此次聯名將POP MART ZSIGA的療癒魅力與vivo V60的時尚潮流個性完美融合，並搭載蔡司超級長焦鏡頭、頂級續航與強大防水等貼心功能，陪伴Gen Z無懼探索潮文化新世界。即日起至9月30日，至全台vivo官方體驗店互動即可兌換限量好禮，並有機會加碼抽中聯名禮盒，鼓勵V粉用鏡頭記錄多元生活，捕捉屬於自己的美好瞬間。

V系列首度搭載蔡司超級長焦鏡頭 輕鬆拍出旗艦級舞台效果

vivo V60承襲V系列極致人像拍攝的驚艷表現，此次更首次搭載1/1.95吋5000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭，搭配5000萬畫素前置自拍鏡頭與800萬超廣角鏡頭，完整覆蓋遠距離特寫、日常自拍與多人合影等全場景需求，帶來全新拍攝體驗。

vivo V60為V系列首款支援蔡司全焦段人像功能，包含23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五個精選焦段，跳脫拍攝距離限制，即便在遠距拍攝時仍能捕捉清晰細膩的情緒特寫，隨處都能留下專業級的人像大片。現代年輕人喜歡大膽秀自己，針對舞台拍攝需求，V60搭載全新舞台濾鏡風格可智慧偵測舞台場景，從燈光絢爛的音樂會到活力四射的街舞比賽，或充滿回憶的校園成果表演，皆能自動優化焦點、曝光與色彩，確保構圖重點始終聚焦在人物身上。

vivo 蔡司 光學鏡頭 藍牙耳機

延伸閱讀

泡泡瑪特股價狂飆！他喊：市值超越三麗鷗 網曝「熱度不減」最大關鍵

智慧機市場第3季將「神仙打架」 這三家台廠獲外資按讚大啖商機

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

趕上楊柳颱風！彰化縣推防水閘門補助 最高補助10萬元

相關新聞

廣達林百里看達明人形機器人「還有進步空間」 強調會跟輝達多合作

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，針對達明日前推出的人形機器人—「TM Xplo...

vivo新機V60登場 聯名POP MART衝刺買氣

全球手機大廠vivo 26日發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦...

廣達林百里親到場 開心為金孫達明機器人按讚「要登大人了」

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，廣達董事長林百里親自到場，為「金孫」達明按讚。...

台灣首次！中華電投資《化外之醫》奪全球 OTT大獎「最佳亞洲內容獎」

中華電信（2412）投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》24日於韓國順利擊敗各國、一舉勇奪全球O...

「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

廣達（2382）孫公司達明（4585）將上市，26日召開上市前業績說明會，廣達董事長林百里也親自出席擔任嘉賓，他上台致詞...

東元列注意股股價震盪 法人看好與鴻海結盟後續商機

東元（1504）近期股價因搭上資料中心、無人機及機器人等題材而飆漲，不過，因近期漲幅過大，25日遭證交所列為注意股，26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。