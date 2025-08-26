vivo新機V60登場 聯名POP MART衝刺買氣
全球手機大廠vivo 26日發表全新V60蔡司人像旗艦，搭載前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭外，更首度結合「蔡司超級長焦鏡頭」，將全焦段人像與全新舞台濾鏡風格加入其中，有感提升拍攝效果，打造業界最新最潮的舞台拍攝神機；6500mAh藍海電池與90W極速閃充，並支援IP68&IP69防塵防水功能，不論是日常工作還是假日海邊探索，都能滿足各種全日的使用需求。
此外，為滿足年輕族群對手機外觀的重視，vivo V60更推出「甜莓紫」、「靜夏藍」、「空靈灰」三款療癒配色，即日起於全台各大通路正式開賣，購機再享早鳥限定好禮。9月1日起搭配各大電信指定資費方案，V60手機0元起。vivo同步推出vivo Buds Air3無線藍牙耳機則以AI通話降噪提供高音質享受，一次提供「雲朵白」、「藍莓藍」時尚雙色，更顯自我風格！
承襲蔡司影像基因的vivo V系列，更首度跨界與席捲全球潮玩的超人氣品牌POP MART旗下的人氣IP ZSIGA合作，推出限定個性化主題、相框等專屬內容，並加碼多款限量收藏的療癒周邊贈品，為年輕世代帶來驚喜。
此次聯名將POP MART ZSIGA的療癒魅力與vivo V60的時尚潮流個性完美融合，並搭載蔡司超級長焦鏡頭、頂級續航與強大防水等貼心功能，陪伴Gen Z無懼探索潮文化新世界。即日起至9月30日，至全台vivo官方體驗店互動即可兌換限量好禮，並有機會加碼抽中聯名禮盒，鼓勵V粉用鏡頭記錄多元生活，捕捉屬於自己的美好瞬間。
V系列首度搭載蔡司超級長焦鏡頭 輕鬆拍出旗艦級舞台效果
vivo V60承襲V系列極致人像拍攝的驚艷表現，此次更首次搭載1/1.95吋5000萬畫素蔡司超級長焦鏡頭，搭配5000萬畫素前置自拍鏡頭與800萬超廣角鏡頭，完整覆蓋遠距離特寫、日常自拍與多人合影等全場景需求，帶來全新拍攝體驗。
vivo V60為V系列首款支援蔡司全焦段人像功能，包含23mm、35mm、50mm、85mm與100mm五個精選焦段，跳脫拍攝距離限制，即便在遠距拍攝時仍能捕捉清晰細膩的情緒特寫，隨處都能留下專業級的人像大片。現代年輕人喜歡大膽秀自己，針對舞台拍攝需求，V60搭載全新舞台濾鏡風格可智慧偵測舞台場景，從燈光絢爛的音樂會到活力四射的街舞比賽，或充滿回憶的校園成果表演，皆能自動優化焦點、曝光與色彩，確保構圖重點始終聚焦在人物身上。
