聽新聞
0:00 / 0:00
廣達林百里親到場 開心為金孫達明機器人按讚「要登大人了」
廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，廣達董事長林百里親自到場，為「金孫」達明按讚。林百里指出，「很開心金孫達明要上市，要『登大人』了，做爺爺（廣達）的最開心。」針對人形機器人，林百里坦言，邊走邊看，還有進步空間。
針對達明推出人形機器人，林百里表示，「加油、加油！邊走邊看，還有進步空間，但終於有機器人了。」
林百里回憶，當初廣達1999年上市，廣明（6188）則在2002年上市櫃，等了那麼久才有個達明，可見機器人多難生。
林百里分析，達明有兩個引以為傲的地方，第一、他是台灣第一家協作機器人品牌，不再是代工業務，中心價值不是製造成本，而是製造價值。其次，達明也是全球第一家同時結合協作機器人+視覺+AI的機器學習公司，是解決方案平台，能拓展更多工作模式跟價值。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言