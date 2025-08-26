廣達林百里親到場 開心為金孫達明機器人按讚「要登大人了」

廣達（2382）集團旗下達明（4585）機器人26日舉行上市前業績發表會，廣達董事長林百里親自到場，為「金孫」達明按讚。林百里指出，「很開心金孫達明要上市，要『登大人』了，做爺爺（廣達）的最開心。」針對人形機器人，林百里坦言，邊走邊看，還有進步空間。

針對達明推出人形機器人，林百里表示，「加油、加油！邊走邊看，還有進步空間，但終於有機器人了。」

林百里回憶，當初廣達1999年上市，廣明（6188）則在2002年上市櫃，等了那麼久才有個達明，可見機器人多難生。