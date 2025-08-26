台灣首次！中華電投資《化外之醫》奪全球 OTT大獎「最佳亞洲內容獎」

中華電信（2412）投資旗艦台劇《The Outlaw Doctor 化外之醫》24日於韓國順利擊敗各國、一舉勇奪全球OTT大獎（Global OTT Awards）的「最佳亞洲內容獎」，且是第一部榮獲此大獎的台灣作品。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信始終致力於將台劇推向國際，本次《The Outlaw Doctor 化外之醫》以亞洲多元文化融合為背景，打造全新類型劇集，榮獲最佳亞洲內容獎，實至名歸！中華電信將持續攜手優秀團隊，共同推動台灣影視產業邁向國際舞台。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》是由中華電信、公共電視、瀚草文創投資的國際犯罪醫療台劇，堅強卡司包括實力派演員張鈞甯、越南影帝連炳發，播映即登上台劇排行榜冠軍，亦為2025年上半年Hami Video冠軍台劇。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》拿下由釜山國際電影節主辦的全球OTT平台內容領域重要獎項，中華電信指出，展現助攻台灣影視登上國際的重要成果，也是台灣影視軟實力入列全球頂尖的優秀實績。

近年中華電信持續力挺台灣影視產業進軍國際，《The Outlaw Doctor化外之醫》除在國內外各大影音平台及國際航空播出，亦在越南、印尼、香港及新加坡等海外管道播映。

此外，與多位合作夥伴共同投資推出如台灣鄉野傳說改編驚悚電影《山忌 黃衣小飛俠》等優質作品，不僅入選第29屆加拿大奇幻影展國際舞台驚豔全球目光，海外版權亦持續熱賣，累計售出逾10個地區，包括越南、泰國、寮國、柬埔寨、馬來西亞、汶萊等地陸續上映，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。