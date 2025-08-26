「機器人爺爺」林百里站台賀達明「登大人」 何世池盼上市有3目標

廣達（2382）孫公司達明（4585）將上市，26日召開上市前業績說明會，廣達董事長林百里也親自出席擔任嘉賓，他上台致詞時，現場法人與投資人熱烈鼓掌，他致詞劈頭就說：想不到我有啦啦隊！

林百里指出，達明是廣達的孫公司，達明機器人IPO意味是「要登大人」，他表示，身為爺爺的他也非常開心。他表示廣達1990年上市，廣明（6188）2002年上櫃，要等這麼久才有新成員掛牌，這也意味「機器人多難生，不好生！」

他表示，達明機器人產生不是偶然，台灣目前資本市場只有一家機器人公司也不是偶然，創辦人何世池是英國皇家學院醫療機器人博士，專長就是機器人，所以達明成功不是偶然。

對於達明創立十年IPO，林百里頻頻說很感謝，也很恭喜，他表示，機器人博士創業一路走下來，打造的達明是一家有業績的公司，也有技術底蘊，走上資本市場他感到很大安慰，也是他做不到的夢想，「達明幫我完成了！」他謙虛雖是往自己臉上貼金，但他小時候愛玩機器人，今天集團有機器人公司上市，很開心，未來達明是廣達集團也是推動智慧應用的一員，也是推動智慧製造的推手。

他表示，達明上市里程碑有二：首先是台灣第一家協作機器人品牌，不只是代工，中心價值不是製造成本，而是製造價值，不只是便宜就好，是要解決問題才好。其次，達明也是全球唯一一家同時有視覺AI跟協作機器人，可以做機器訓練ML的解決方案公司。

林百里指出，達明上市的意義不只是一家公司上市成功，或單一企業的突破，而是宣告機器人新平台的誕生，是解決方案問世，可以產生更多工作模式在各種產業，創造價值。

他表示，廣達只懂智慧製造，但達明創業以來遇到很多難以想像的產業客戶找上門，想要解決不同工作模式，面對各種想像不到且鋪天蓋地的要求，達明終於經過努力，把各種客戶需求都滿足了，這才是品牌跟解決方案。

林百里表示，達明機器人的外觀長得跟其他機器人或許差不多，但背後的AI跟累積不同，會越來越智能化，產生越來越多價值。

他期待大家看待達明跟看待廣達一樣，支持團隊一路打拚，十年磨一劍，這也印證台灣不只是會做代工，也會做智慧機器人解決方案，盼大家一起期待下一個十年，期盼達明帶給大家更多驚喜跟表現。