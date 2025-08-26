遠傳遠距醫療幫上忙 偏鄉就醫每人次省3,700元

遠傳（4904）電信近年積極遠距診療，讓偏鄉民眾透過多方5G遠距專科會診，享受到與教學醫院相同的醫療品質，免去往返就醫的舟車勞頓，也減少長者及親屬陪伴所付出的成本與碳足跡，並紓解醫療院所人流，根據KPMG安侯建業統計，遠傳5G遠距專科會診在偏鄉上路以來，每人次平均節省交通與就醫成本超過3,700元。

財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦的「2025 ESG高峰會」26日起一連三天在南港展覽館二館登場，聚焦永續核心議題並涵蓋政策、產業與創新，預計吸引15,000人次專業參與者共襄盛舉，成為亞洲最具影響力的永續對話平台。

遠傳電信攜手亞東醫院參展，展出遠傳以「5G遠距診療」創新科技模式驅動永續醫療，以及亞東醫院ESG永續行動的成果，共同推動綠色智慧醫療轉型，打造醫療與永續並行的典範。

面對氣候變遷影響日益嚴峻，「2050年淨零排放」是國際社會共同努力的目標，也是國家級的大型轉型工程。遠傳強調，深耕數位淨零雙軸轉型，並提供綠色資通訊解決方案，助力產業、政府部門加速轉型，提升永續競爭力。

遠傳表示，自主開發的「5G遠距診療平台」，將醫療資源推進偏鄉及離島，並延伸運用於緊急救護、視訊門診、居家長照等場域，「網路取代馬路」提升醫療照護可近性，也創造社會、經濟與環境三大面向的可觀效益。隨著法規與時俱進，這套創新醫療科技服務模式也可望幫助到更多行動不便的長者和家庭，共同實現創新永續的健康台灣。

遠傳表示，展出「5G遠距專科會診」與「Health健康+」App兩項服務。2020年5G開台前夕，遠傳就已在台東大武、海端兩處偏鄉衛生所，建置台灣第一、第二個5G遠距診療據點，結合五官鏡等遠距醫療專科診斷裝置，讓偏鄉民眾透過多方5G遠距專科會診，即可享受到與教學醫院相同的醫療品質，免去往返就醫的舟車勞頓。

根據KPMG安侯建業統計，遠傳5G遠距專科會診在偏鄉上路以來，每人次平均節省交通與就醫成本超過3700元，且綜合提升醫療資源效益、減少生產力損失及降低就醫成本、減緩氣候變遷及改善空汙等影響，2024年度創造永續經濟效益總計超過920萬元。翻轉偏鄉醫療模式、驅動綠色醫療轉型成果卓越，也讓遠傳5G遠距診療今年連續榮獲「經濟部國家產業創新獎」以及「2025金漾獎」。

遠傳表示，「Health健康+」App整合5G遠距診療平台，支援預約掛號、虛擬健保卡認證、線上支付、電子處方籤等功能，讓民眾輕鬆完成一站式的視訊門診服務。

除了健保視訊看診，更因應現代人的生活型態與需求，遠傳表示，「Health健康+」提供心理健康、睡眠困擾、營養減重等多元自費線上專家健康諮詢，並可搭配血壓計、血糖機、血氧機、智慧手錶等家用裝置，自動回傳多達16種的每日健康數據，進行個人化的健康管理，讓民眾輕鬆帶著健康紀錄尋求專業醫事人員建議。