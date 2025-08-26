研調：面板景氣循環變人為控制 上下半年需求持平

擁有全球最大液晶面板產能的中國面板廠調控產能，Omdia顯示研究總經理謝勤益今天表示，台廠也可受惠，因面板廠與品牌商控產、控銷，使面板價格趨穩，今年下半年面板需求與上半年大致持平。

研調機構Omdia今天舉行「2025 Omdia台灣科技產業研討會」，謝勤益指出，第3季8月的面板急單來太快，第4季可能下修，頂多和第3季持平，明年第1季需求還會回來；雖說第1季傳統淡季不淡，其實還是中國面板廠控產、控銷的結果。

謝勤益解釋，面板廠目前平均稼動率約8成，預期第4季降至75%，目前市場最主要還是中國減產，從6至8月減產非常明顯。電視面板第3季止跌，第4季供需應趨於平衡，面板價格也不會有太大的波動，電視面板還是可以回到獲利狀態，資訊電子面板較有挑戰。

另外，關稅主要影響是消費性電子產品，面板是間接而非直接影響，但美國關稅政策還要再觀察。

他認為，台灣兩家主要面板廠友達、群創轉型逐步見效，未來1、2年將更明確，包括轉型微型發光二極體（Micro LED），甚至車用電子、工業應用，目前成果還不是很明顯，可能在今年下半年到明年會有較顯著成果。

至於友達、群創轉型過程，他說，友達的微型發光二極體可能主要提供車用，所以併購德國汽車零件服務一級供應商BHTC，再併凌華拚工控，把轉型架構布局完善，而群創併日商Pioneer則可望成為日本汽車品牌主要供應商。

謝勤益分析，面板市場平淡，與中國面板產能、市場占有率的絕對優勢有關，另外，中國電視品牌崛起，相對而言，韓國三星電子、樂金電子兩電視品牌採購面板力道愈來愈弱，中國電視品牌採購面板不斷增強，全球電視面板需求向中國內需市場靠攏。

他強調，台灣面板雙虎與韓國兩大電視品牌，甚至中國電視領導品牌關係都不錯，基本上都可滿足供給，雙虎在大尺寸、超大尺寸電視面板需要更努力，因為中國面板廠在65吋到85吋急起直追，今年85吋以上面板成長很快，台廠會做超大尺寸面板，但中國已慢慢跟上來。