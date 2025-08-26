AI 暢旺 牧德、由田受惠需求提升 股價衝高
AI加速器及高速運算的需求攀升，年複合成長率更高達23.1%。受到AI GPU、ASIC、交換器等高速運算及高速傳輸需求爆發驅動，PCB及相關材料升級需求迫切，在高階產能供應不及的狀況下，相關設備廠商持續擴充產能，牧德（3563）、由田（3455）等26日股價衝高。
半導體設備成為國內設備廠商的成長動力，2024年台灣設備銷售額因新產能需求放緩而下滑16%，至166億美元 ，但2025年在AI、高效能運算（HPC）等應用驅動下，預計投資將回升。據國際半導體產業協會（SEMI）預測，2025 年台灣半導體設備投資金額約為210億美元，位居全球第三，僅次於中國和韓國。
法人指出，預估牧德2025年半導體出貨的營收佔比將成長，半導體相關設備營收比重可達15%到20%。應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續正式出貨，且除現有的設備，CoWoS及PLP外觀檢查機希望能於2026年第3季開始出貨。
由田方面，半導體業務能見度相對高，除來自封測廠的RDL黃光製程與巨觀 OM 檢測設備外，面板級封裝(FOPLP)檢測設備訂單亦不缺席，仍看好2025-2026年封測廠先進封裝產能持續成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言