宏碁智通推動宮廟多元支付 揪吉嗶嗶進駐新莊保元宮

宏碁集團（2353）旗下宏碁智通積極推動支付數位轉型，旗下多元支付品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」正式進駐新莊保元宮，開創應用場域新里程碑，推動傳統宮廟數位轉型。宏碁智通「揪吉嗶嗶JJ-Beep」將於8月29日七夕情人節，在新莊保元宮正式上線，並獲得新北市交通局與新莊廟街商圈發展協會支持，期待未來電子支付能讓商圈消費與交通支付更加便利，更可引入數位治理概念，帶動商圈的智慧化。

宏碁智通總經理游明豐表示，宏碁智通多元支付品牌—『揪吉嗶嗶JJ-Beep』具有高度彈性的平台架構，可無縫整合既有投幣設備與非現金管理系統，支援行動支付、電子票證及點數平台功能，讓不同年齡層的民眾都能輕鬆使用。

游明豐指出，宏碁智通以新莊保元宮為示範點，結合節慶活動、商圈行銷與數位服務，推動地方經濟與傳統文化的雙向發展，未來持續將揪吉嗶嗶推廣至新莊廟街各大廟宇及在地商圈業者，讓信眾與遊客享受更便捷、完整的多元支付服務。

新莊保元宮管理委員會表示，保元宮將於明年迎來建廟250周年，主奉池府王爺，長年護佑地方。近年我們積極將創新科技融入廟務，例如廟內設置年輕人喜愛的拍貼機，如今更率先採用多元支付系統收取香油錢，並結合節慶活動，吸引更多青年走進廟宇、認識在地傳統文化，增進信眾對在地的認同感。

宏碁智通於保元宮內兩處奉獻箱旁安裝「揪吉嗶嗶」多元支付系統，首階段支援悠遊卡，每次奉獻扣款金額為100元，民眾可依需求選擇扣款次數，後續將開通更多元的支付方式。相較於傳統宮廟均以現金收取香油錢，不僅需安排人力定期收取與清點，增加人工管理成本，且保管大量現金仍存在安全風險。

此次導入「揪吉嗶嗶」，讓宮廟奉獻流程全面數位化與透明化，不僅大幅降低現金處理與保管風險，更可即時查詢與對帳，提升廟方營運管理效率。宏碁智通憑藉其成熟的多元支付整合技術，協助廟方快速導入多元支付系統，讓智慧城市的科技力深入地方，成為台灣傳統民俗產業數位轉型的重要典範。

宏碁智通以「揪吉嗶嗶JJ-Beep」為多元支付服務品牌，預計今年底可部署超過 10,000 台多元支付驗票設備，充分展現整合既有設備的高度彈性與技術實力。不僅為傳統現金支付設備業者提供快速導入多元支付的解決方案，更將全面推動市場數位轉型，樹立全台智慧城市多元支付應用的新標準。