華碩旗下宇碩電子 通過 SGS ISO 26262:2018 驗證

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）集團旗下宇碩電子宣布，已正式通過ISO 26262:2018國際道路車輛功能安全標準流程驗證，涵蓋功能安全管理（Part 2）、系統、硬體與軟體開發（Part 4至6）、生產與維護（Part 7）、支援流程（Part 8）與安全分析（Part 9），證明宇碩電子具備完整安全需求的開發技術能力。

ISO 26262 是專為道路車輛電子電氣系統設計的功能安全標準，定義從概念階段、系統設計、整合、驗證到量產的完整安全生命週期，並依據潛在風險嚴重程度劃分 ASIL 等級（ASIL 等級 A–D）制定嚴格要求。

宇碩表示，此次通過流程驗證，代表宇碩電子在功能安全開發流程及風險管理能力已達到國際頂尖水準，確保產品從研發初期即符合全球車廠最嚴格的安全規範。目前宇碩電子的車用電子產品已獲得 Toyota、Nissan、Hyundai等多家國際知名車廠的信賴與採用。

宇碩電子榮獲 ISO 26262:2018流程驗證，不僅是在車用電子領域的重要里程碑，更鞏固在功能安全技術上的領先地位。這項成就為宇碩電子承接 ASIL-A 至 ASIL-D 等級安全專案奠定堅實基礎，也將持續深化與全球車廠的合作，共同引領未來車用市場的安全發展。

車用電子

