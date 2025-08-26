微星攜手故宮推出限量智慧充電樁 以宋瓷之美詮釋科技美學

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星攜手故宮推出限量 EV Premium 智慧充電樁 以宋瓷之美詮釋科技美學。微星／提供
全球新能源暨 AI 技術領導品牌微星（2377）宣布，與國立故宮博物院攜手推出限量 EV Premium 智慧充電樁，將南宋吉州窯名作——黑釉葉紋碗的經典美學融入充電樁設計，重新定義能源基礎建設的外觀與體驗，為居家、商辦與高端建築空間帶來兼具功能與藝術的解決方案。同時，國立故宮博物院也以實際行動響應綠能政策，率先導入微星智慧充電樁，展現文化機構在永續發展上的前瞻作為。

這款充電樁由微星充電儲能事業部全程在台研發、生產與售後服務，獲得 MIT 微笑標章、台灣金選獎與 2024 台灣精品獎，並通過台灣 VPC、歐洲 IEC、美國 UL 等多國安全認證。整體外觀採用斗笠型斜敞輪廓與鏡面黑釉質地，展現宋瓷簡約精緻的美感；內部搭載 MSI 獨家 APP 智慧控制系統，提供遠端控管、排程管理與能源監控功能，確保操作直覺、充電穩定與長期耐用。IP55 防護、通過鹽霧測試與高海拔 3000 公尺環境適用，進一步提升可靠性，並附兩年保固與1.5 億產品責任險。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI 長期專注於 AI、新能源與消費科技的整合創新，這次與故宮的合作，不只是美學上的呼應，而是技術與文化語言的共鳴。我們希望讓充電設備超越功能框架，成為空間風格的一部分，從日常的充電行為中，創造美感與體驗的升級。」

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷指出：「電動車正在改變我們的交通模式，MSI 投入新能源領域的核心目標，是從性能、介面到使用者體驗，全方位打造好用、好看、好連接的智慧充電解決方案。這次與故宮的聯名產品，從設計到製造全程由 MSI 團隊執行，體現我們在新能源與系統整合的深厚底蘊。」

微星攜手故宮推出限量 EV Premium 智慧充電樁 以宋瓷之美詮釋科技美學。微星／提供
