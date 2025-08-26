東元列注意股股價震盪 法人看好與鴻海結盟後續商機

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元（1504）近期股價因搭上資料中心、無人機及機器人等題材而飆漲，不過，因近期漲幅過大，25日遭證交所列為注意股，26日股價開高震盪拉回，截至12點30分，股價下跌4.2元或5.66%，暫報70元，成交量逾11.5萬張。

觀察近期的表現，東元近一個月股價漲幅高達50.9%，遠勝大盤3.9%的漲幅，且近兩週股價累計漲幅也達26.8%。在籌碼面部分，根據統計數據，外資連2日賣超，但投信則連4日賣超，融資也連1日增加，顯示多空交戰。

東元總經理高飛鳶指出，公司將以美國西屋馬達為核心，拓展資料中心模組化建置及無人機非紅供應鏈等需求。法人則分析，東元與鴻海（2317）以換股方式策略結盟，後續在電動車、智慧製造及機器人等領域的商機可期。東元昨日收盤價為74.2元，本益比為28.11倍。

東元 無人機

延伸閱讀

