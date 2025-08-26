Omdia 謝勤益：面板價格止跌 雙虎H2可獲利
Omdia顯示研究總經理謝勤益26日表示，中國大陸面板廠控產控銷，今年6月7月乃至8月減產效果明顯，順利讓電視面板第3季價格止跌，展望第4季的供需持平，面板價格不會有太大波動，特別是電視面板價格。
謝勤益分析指出，在上述情況下，面板廠均可以獲利，但是沒有超額利潤。包括台灣面板雙虎友達（2409）和群創（3481）也會獲利。目前雙虎的客戶結構包括：韓系品牌廠，及中國電視整機厰，呈穩定狀態。
