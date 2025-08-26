安提國際推出Preview Kits搭載NVIDIA Jetson Thor平台

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際推出Jetson Thor Preview Kit系統，加速企業物理AI機器人應用部署。圖／安提國際提供
安提國際推出Jetson Thor Preview Kit系統，加速企業物理AI機器人應用部署。圖／安提國際提供

邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）今日宣布，推出限量版搭載NVIDIA Jetson Thor平台的Preview Kits，協助全球開發者搶先布局次世代機器人與物理 AI 應用。該套件內建 NVIDIA Jetson T5000模組，融合高效AI運算、即時控制能力與低延遲感測整合技術，滿足製造、醫療、航太等先進產業場域的嚴苛需求。

隨著智慧自動化平台加速落地，機器人市場正快速成長，產業研究預估全球機器人市場將於2030年突破1650億美元。其中物理AI與大型基礎模型的出現，更帶動人形機器人應用爆發，該領域市場規模預期將於同年超過 30億美元。從人形機器人、智慧醫療系統、自主機器到水下探測系統，NVIDIA Jetson Thor 能實現加速的機器人端推論與執行效能，如高效執行大型語言模型（LLMs）與視覺語言模型（VLMs），賦予 AI 系統更高智慧與應變能力，加速實現機器人智能與人機互動。

安提國際產品研發處副總洪英瑞表示 ，安提獲選為 NVIDIA Jetson Thor首波發表的合作夥伴，持續深化邊緣AI技術布局。此次推出 Preview Kits是專為設計開發與POC驗證所打造的平台，將協助全球開發者加速建構次世代機器人與物理 AI 應用，強化創新部署的靈活性與效率。」

NVIDIA Jetson Thor 展現邊緣AI運算的重大飛躍，相較前一代NVIDIA Jetson Orin™，提升7.5倍AI運算效能與 3.5 倍能源效率，同時維持在高效的130W 功耗範圍內運作，能夠以超低延遲無縫運行次世代生成式AI模型，包括NVIDIA Isaac GR00T N1 基礎模型。

安提國際Preview Kits為複雜機器人系統如人形機器人、自主機器、醫療設備與航空航太機器人，提供前所未有的AI運算能力。該套件採用精心設計的底座機構，專為開發、測試與部署環境打造。開放式上蓋設計增加散熱效率，並利於模組快速更換與感測器整合；可視化 I/O 介面完整，前後側邊開孔設計，提供即時連接能力。緊湊的底座機構採用鍍鋅鋼材質，兼具堅固性、電磁屏蔽與優良的熱傳導性能，搭配兩側散熱孔提供主動式散熱，有效引導氣流，支援 NVIDIA Jetson Thor 等高效能運算平台。

