快訊

美新版《國防戰略》點名台灣！「最脆弱關鍵目標」4大戰略方向曝

離譜！台中賓士男撞88歲老婦 沒下車又繼續輾過她…警朝殺人偵辦

深入直擊！烏克蘭地下的女性無人機工廠

陸股多頭 這檔ETF 聚焦中國大陸醫療與科技雙引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金山辦公維持高毛利，營收及淨利潤穩定成長。(資料來源：金山辦公公司、Wind、碧灣信息，圖像來源：Flaticon.com、金山辦公公司，永豐投信整理)
金山辦公維持高毛利，營收及淨利潤穩定成長。(資料來源：金山辦公公司、Wind、碧灣信息，圖像來源：Flaticon.com、金山辦公公司，永豐投信整理)

2025年中國大陸醫療產業正式成為「國家級投資基金」重點關注領域。政策明確點名腦機接口、生物製造、人形機器人、生成式AI等前沿醫療技術作為投資引導方向，並強調避免低水平重複建設，鼓勵企業兼併重組與技術升級。

在國家隊積極出手下，醫療產業投資動能顯著升溫。統計截至2025年7月，大陸醫療領域共發生63起併購案，其中資本背景收購方達14起，占比超過兩成。顯示政策資金正不斷湧入醫療創新，推動行業加速整合升級。

同時，創新藥政策密集出台，涵蓋研發、臨床、准入到支付體系，並將於9月進一步公布細則。帶動下，大陸創新藥交易火熱，跨國授權金額屢創新高。恆瑞醫藥更以120億美元的創新藥出海授權案刷新紀錄，成為大陸醫藥產業走向全球的重要里程碑。永豐中國科技50大ETF（00887）成份股中，恆瑞醫藥正是其中極具代表性的潛力企業之一。

除醫療外，00887同時網羅大陸科技代表企業，其中最具代表性的便是有「中國版MS Office」美譽的金山辦公。其核心產品 WPS Office 市占率穩居大陸第一，營收預估2026年達人民幣74億元，全球月活躍裝置數突破6.32億元，大陸市占率超過 60%，個人日活躍裝置更超過1億台。隨著AI快速導入辦公應用，金山辦公成長動能強勁，競爭優勢進一步擴大。

整體而言，大陸科技股自2024年9月低點以來，已累計上漲超過30%。在經濟刺激與政策護航下，科技股呈現上漲趨勢，而整體本益比依然處於相對低位，投資性價比凸顯。永豐中國科技50大ETF（00887）匯聚中國最具代表性的科技與醫療創新龍頭，兼具政策紅利與產業成長力，成為投資大陸股市的首選工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

大陸今年第9度發射低軌衛星 今晨低軌10組衛星成功升空

重建商機、大陸擴大去產能及智利礦場停工 近期銅價獲支撐

陸推16條 支持台銀行前進福建

陸算力規模 今年估增長逾4成

相關新聞

0050、00757、00878、00933B...月存3萬多久能退休？財經雪倫試算：傻傻定存多花20年

ETF 是一種買入一籃子追蹤指數的公司，它與投資單一個股的概念完全不同。對於壓力最大的「三明治族群」來說，ETF 是能夠兼顧生活與理財的選擇。 雖然有人認為買個股賺得比較快，但個股需要眼光精準、投入大量本金，且承擔更高風險。以台積電為例，近五年報酬率高達209%，而0050的報酬率則為105%。假設五年前買進台積電一張，成本約350元，以7月9日收盤價1090元計算，獲利約74萬元。 雖然有賺，但一張台積電並不會讓人財富自由，若想藉由投資賺到大錢，除了選對標的，更需要足夠的本金。 ETF的優勢在於分散風險、操作簡單、報酬穩定。即使ETF下市，投資人仍可拿回淨值，不像個股可能血本無歸。選擇ETF時，應根據個人風險承受度與投資目標，搭配定期定額與逢低加碼策略，長期持有才能見效。

輝達財報掀震盪！公股法人8月加碼ETF…00961竄升買超黑馬

輝達（Nvidia）最新財報結果優於預期，帶動標普500指數再創歷史新高，但其盤後股價卻一度下挫，市場多空走勢分歧，加劇台股高檔震盪格局。在此背景下，公股法人8月以來的ETF投資策略，清晰顯現出「主、

買房5倍槓桿對決0050誰贏？清流君：兩者最終差距2,800萬元！

在高通膨、薪資停滯的環境下，「一筆資金到底該買房還是投資股市？」成了小資族與上班族最常見的難題。《投資優我罩》YouTube頻道邀請財經來賓清流君，針對「房市 vs ETF」進行深度比較，並以元大台灣

今年最驚喜！00877、00887、00882、00703帶頭衝 勝台股也贏美股

這張圖表是當前台股連動中國幾檔ETF今年以來表現，不只勝過台股、也贏過美股，尤其這還是在台幣今年大幅升值的背景下。 我相信很多人跟我一樣，看到這張圖表第一個念頭是： 「奇怪了中國不是一堆利空嗎？怎

中國股市飆高！00877累積報酬38％ 股添樂：00703、00882表現也跟上熱潮

中國股市在一片悲觀氛圍下，竟成為今年的市場大黑馬。 上週五，中國A股創下波段新高，今年以來累積漲幅達14%；深圳綜合更強，累積上漲22%；恒生指數則上漲26%。 相比之下，台股與美股的主要指數

00981A掛牌三月就衝百億！報酬率27.91％績效贏0050…棒棒：短期波動大應拉長觀察

YouTube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，近期主動式ETF熱度不斷，其中統一台股增長主動式ETF（00981A）掛牌才三個月，績效就暴漲27.91%，表現直逼槓桿型 ETF「0050正2」，不僅打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。