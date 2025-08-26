輝達推Jetson AGX Thor正式上市 Blackwell架構加速通用機器人落地

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

輝達（NVIDIA）於當地時間25日宣布，採用 Blackwell GPU 的 Jetson AGX Thor 開發者套件與生產模組全面上市，主打在機器人端側同時執行多個生成式 AI 與感測工作流程，鎖定製造、物流、運輸、醫療、農業與零售等應用場景。

輝達表示，Jetson Thor 可在約130瓦功耗範圍內提供最高2,070 FP4 TFLOPS的AI算力，搭配128GB記憶體；相較前一代Jetson Orin，AI運算提升可達7.5倍、能源效率提升3.5倍，能因應人形機器人、手術輔助與農業自動化等高效能「物理 AI」的即時推論需求。

生態系方面，Jetson平台自2014年推出以來，已累積逾200萬名開發者、150多家硬體與軟體／感測器夥伴，並有超過7,000家客戶以Orin進行邊緣AI部署。此次Jetson Thor由Jetson軟體平台驅動，與輝達雲到邊緣軟體堆疊相容，包含機器人模擬與開發的NVIDIA Isaac、面向人形機器人的Isaac GR00T基礎模型、視覺AI的Metropolis，以及即時感測處理的Holoscan，並可運行包括Isaac GR00T N1.5在內的視覺語言動作模型與主流LLM／VLM。

業界採用動態亦同步升溫。輝達指出，Agility Robotics、Amazon Robotics、Boston Dynamics、Caterpillar、Figure、Hexagon、Medtronic與Meta等已為早期採用者；1X、John Deere、OpenAI與Physical Intelligence也在評估導入，以加速具即時感知、推理與行動能力的機器人部署。

輝達執行長黃仁勳表示，Jetson Thor專為大規模機器人系統而生，帶來兼具效能與能效的邊緣運算能力，可在機器人本體同時執行多個生成式AI模型，推進通用機器人與物理AI時代。

上市資訊方面，Jetson AGX Thor開發者套件即日起開賣，建議售價自3,499美元起；Jetson T5000生產模組由全球經銷夥伴供應，量產系統與載板可透過嵌入式合作夥伴取得。

