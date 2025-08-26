重建商機、大陸擴大去產能及智利礦場停工 近期銅價獲支撐
街口投信整理，近日因為美國總統川普與普丁會晤，推動烏俄戰爭停火的進程，市場預期地緣政治風險降低，加上美國聯準會9月降息的預期支撐銅價穩定。然而，川普提出的對晶片加徵300%關稅以及擴大鋼鋁關稅的計劃，引發貿易政策不確定性，也限制了銅價的漲幅。
隨著大陸官方加強打擊工業產能過剩，大陸７月銅產量出現下降，較6月的歷史高點有所回落。中國國家統計局表示，7月精煉銅產量從6月的130萬噸下降至127萬噸。這些數據的變化標誌著大陸銅冶煉廠的潛在轉折點。儘管原料市場收緊，但今年大陸銅冶煉廠的產量仍創下新高；大陸官方一直在加強解決從鋼鐵到太陽能等多個產業的產能過剩和供應過剩問題。
另外，由於銅產業在高科技和清潔能源製造領域的戰略地位，其監管政策獲得更大執行力度，但冶煉廠仍在努力應對經濟壓力，加上將礦石加工成金屬的現貨處理費仍然遠低於零，這擠壓冶煉廠的利潤率，並將一些冶煉廠推向倒閉的邊緣。值得留意的是智利國有銅業公司Codelco高層上周表示，因為該公司的旗艦礦場艾特恩尼特（El Teniente） 發生事故，導致產量減少3.3萬噸，該公司將下調2025年的生產預期。執行長魯本·阿爾瓦拉多（ Ruben Alvarado ）在國會聽證會上談到這次事故時表示，預計今年艾特恩尼特銅礦的產量將下降至31.6萬噸。同時，該公司的董事長馬克西莫·帕切科（Maximo Pacheco）也向路透社表示，只有在內部調查結束後，才會評估何時可以重新開放該礦場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言