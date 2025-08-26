重建商機、大陸擴大去產能及智利礦場停工 近期銅價獲支撐

街口投信整理，近日因為美國總統川普與普丁會晤，推動烏俄戰爭停火的進程，市場預期地緣政治風險降低，加上美國聯準會9月降息的預期支撐銅價穩定。然而，川普提出的對晶片加徵300%關稅以及擴大鋼鋁關稅的計劃，引發貿易政策不確定性，也限制了銅價的漲幅。

隨著大陸官方加強打擊工業產能過剩，大陸７月銅產量出現下降，較6月的歷史高點有所回落。中國國家統計局表示，7月精煉銅產量從6月的130萬噸下降至127萬噸。這些數據的變化標誌著大陸銅冶煉廠的潛在轉折點。儘管原料市場收緊，但今年大陸銅冶煉廠的產量仍創下新高；大陸官方一直在加強解決從鋼鐵到太陽能等多個產業的產能過剩和供應過剩問題。

另外，由於銅產業在高科技和清潔能源製造領域的戰略地位，其監管政策獲得更大執行力度，但冶煉廠仍在努力應對經濟壓力，加上將礦石加工成金屬的現貨處理費仍然遠低於零，這擠壓冶煉廠的利潤率，並將一些冶煉廠推向倒閉的邊緣。值得留意的是智利國有銅業公司Codelco高層上周表示，因為該公司的旗艦礦場艾特恩尼特（El Teniente） 發生事故，導致產量減少3.3萬噸，該公司將下調2025年的生產預期。執行長魯本·阿爾瓦拉多（ Ruben Alvarado ）在國會聽證會上談到這次事故時表示，預計今年艾特恩尼特銅礦的產量將下降至31.6萬噸。同時，該公司的董事長馬克西莫·帕切科（Maximo Pacheco）也向路透社表示，只有在內部調查結束後，才會評估何時可以重新開放該礦場。