聽新聞
0:00 / 0:00
日媒：台積2奈米晶片廠移除中國製設備
日經亞洲昨報導，台積電已決定在最先進的二奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正全面檢視生產用的材料與化學品，目標降低在台灣與美國營運中對中國供應的依賴。
台積電對此表示，不評論市場傳聞；但全球採購策略是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多元供應方案，建立多元的全球供應商。
三位知情人士透露，這項決定主要受到美國「晶片設備法案」影響。該法案是由參議員凱利提出，主張凡是獲得美國補助或稅收優惠的晶片廠商，不得購買來自「受關切的外國實體」的設備，業界普遍將中國供應商納入此範疇。
