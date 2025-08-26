聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：台積2奈米晶片廠移除中國製設備

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

日經亞洲昨報導，台積電已決定在最先進的二奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正全面檢視生產用的材料與化學品，目標降低在台灣與美國營運中對中國供應的依賴。

台積電對此表示，不評論市場傳聞；但全球採購策略是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多元供應方案，建立多元的全球供應商。

三位知情人士透露，這項決定主要受到美國「晶片設備法案」影響。該法案是由參議員凱利提出，主張凡是獲得美國補助或稅收優惠的晶片廠商，不得購買來自「受關切的外國實體」的設備，業界普遍將中國供應商納入此範疇。

晶片 台積電

延伸閱讀

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

台積電股價殺下來能買？美政府入股「2劇本」推演：最壞狀況又跟英特爾有關

日媒：中國計劃提高半導體自給率 擺脫對美依賴

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

相關新聞

蘋果傳放棄自行開發AI語音模型

蘋果自建ＡＩ不玩了？外傳蘋果擬攜手Google Gemini導入iPhone，捨棄自行開發ＡＩ語音模型，以趕上ＡＩ熱潮。...

日媒：台積2奈米晶片廠移除中國製設備

日經亞洲昨報導，台積電已決定在最先進的二奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正...

鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責...

AR 眼鏡將成AI世界入口裝置！佐臻梁文隆：今年將是轉捩點

佐臻（4980）為無線系統整合型封裝(SiP)模組和應用處理器系統模組(SoM)商，累積12年AR眼鏡開發經驗，董事長梁...

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限...

AI資料中心用電需求明年將跨入GW級規模

DIGITIMES今日發布報告指出，Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。