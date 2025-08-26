蘋果傳放棄自行開發AI語音模型

蘋果自建ＡＩ不玩了？外傳蘋果擬攜手Google Gemini導入iPhone，捨棄自行開發ＡＩ語音模型，以趕上ＡＩ熱潮。業界人士認為，蘋果近年來在ＡＩ領域頻頻受挫，為能盡速趕上其他品牌廠，此舉恐怕是不得已的做法。

外電報導，消息人士透露，蘋果已開始與Google洽談開發客製化Gemini AI模型、用於支援可能於明年推出的新版語音助理Siri；外媒分析，蘋果自研ＡＩ之路並不順利，而Gemini的發展處於業界領先水平。

蘋果曾考慮以Anthropic的「Claude」模型或OpenAI的「ChatGPT」模型作為Siri的新大腦，並一度屬意Anthropic，但因難接受對方提出的財務條件。不過，蘋果還需思考數周才會決定，是否續用內部模型或轉向外部合作夥伴，也尚未敲定合作對象。

Gemini模型已成為Android系統手機的預設助理，在影片摘要等功能的表現普遍被視為優於Siri。

蘋果在ＡＩ領域起步相對較慢，迄今未有明顯進展；蘋果原打算於今年春季推出新版Siri，但因技術問題推遲一年，原ＡＩ負責人John Giannandrea因此遭到調職；蘋果多名ＡＩ人才近期遭到Meta重金挖角，也讓ＡＩ發展蒙上不確定性。

業界人士表示，由於蘋果的iOS系統屬於封閉式系統，在講求創新的ＡＩ應用中容易受到許多侷限，在體制化的影響下，許多ＡＩ演算法撰寫人才難以從中大展身手，時間一久自然萌生離去的念頭，這也是為何蘋果在ＡＩ軟體業務頻繁走馬換將。

業界人士指出，除了人才因素外，蘋果捨棄自建ＡＩ，改用Google Gemini後，也可省去大量的開發時間，只要專心如何將Google Gemini與iOS無縫串接即可，可大幅提升系統開發效率，迎頭趕上三星、華為等競爭對手。

業界人士認為，智慧手機市場競爭日益激烈，市場不會給蘋果太多時間，若蘋果遲遲無法推出吸引人的ＡＩ應用功能，市占率遲早會被瓜分，找上Google確實是明智之舉，而且消費者也容易接受，甚至未來有機會藉此吸引Android手機用戶跳槽到iOS，可說一舉兩得。