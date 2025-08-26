輝達機器人新大腦Thor上市 黃仁勳：推進物理AI時代

中央社／ 台北25日電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，AI機器人電腦Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組全面上市，採用Blackwell繪圖處理器（GPU），相較前一代產品的AI運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，將加速通用機器人時代到來。

輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，能與物理世界互動，逐步形塑世界的樣貌。Jetson Thor能夠在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進物理AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦。

Jetson Thor的早期採用業者包括AgilityRobotics、Amazon Robotics、BostonDynamics、Caterpillar、Figure、Hexagon、Medtronic與Meta；而1X、John Deere、OpenAI與PhysicalIntelligence正在評估Jetson Thor，用於推進物理AI能力。

Jetson Thor採用NVIDIA Blackwell GPU，搭載128 GB記憶體，可提供2070 FP4 TFLOPS（每秒1兆次浮點運算）的AI運算能力，在130瓦功率範圍內能輕鬆執行最新的AI模型。

輝達指出，這款全新系統模組解決了機器人技術領域最重大的難題之一：執行多重AI工作流程，讓機器人能與人類和物理世界進行即時、智慧的互動。JetsonThor也解鎖了對於人形機器人、農業與手術輔助等高效能物理AI應用而言，至關重要的即時推論技術。

NVIDIA Jetson AGX Thor開發者套件已上市，定價3499美元（約新台幣10.7萬元）起。

自2014年問世以來，NVIDIA Jetson平台與NVIDIA機器人技術堆疊已吸引逾200萬名開發者，並擁有由150多個硬體系統、軟體和感測器合作夥伴所組成的生態系，其中Jetson Orin協助各產業逾7000名客戶使用邊緣AI。

X

延伸閱讀

輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

道瓊漲逾800點創新高 法人：聚焦輝達新品與財報

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

黃仁勳閃訪台積電 稱新款芯片出口中國將由華盛頓定奪

相關新聞

蘋果傳放棄自行開發AI語音模型

蘋果自建ＡＩ不玩了？外傳蘋果擬攜手Google Gemini導入iPhone，捨棄自行開發ＡＩ語音模型，以趕上ＡＩ熱潮。...

日媒：台積2奈米晶片廠移除中國製設備

日經亞洲昨報導，台積電已決定在最先進的二奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正...

鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責...

AR 眼鏡將成AI世界入口裝置！佐臻梁文隆：今年將是轉捩點

佐臻（4980）為無線系統整合型封裝(SiP)模組和應用處理器系統模組(SoM)商，累積12年AR眼鏡開發經驗，董事長梁...

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限...

AI資料中心用電需求明年將跨入GW級規模

DIGITIMES今日發布報告指出，Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。