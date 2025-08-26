輝達機器人新大腦Thor上市 黃仁勳：推進物理AI時代
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，AI機器人電腦Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組全面上市，採用Blackwell繪圖處理器（GPU），相較前一代產品的AI運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，將加速通用機器人時代到來。
輝達執行長黃仁勳透過新聞稿表示，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，能與物理世界互動，逐步形塑世界的樣貌。Jetson Thor能夠在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進物理AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦。
Jetson Thor的早期採用業者包括AgilityRobotics、Amazon Robotics、BostonDynamics、Caterpillar、Figure、Hexagon、Medtronic與Meta；而1X、John Deere、OpenAI與PhysicalIntelligence正在評估Jetson Thor，用於推進物理AI能力。
Jetson Thor採用NVIDIA Blackwell GPU，搭載128 GB記憶體，可提供2070 FP4 TFLOPS（每秒1兆次浮點運算）的AI運算能力，在130瓦功率範圍內能輕鬆執行最新的AI模型。
輝達指出，這款全新系統模組解決了機器人技術領域最重大的難題之一：執行多重AI工作流程，讓機器人能與人類和物理世界進行即時、智慧的互動。JetsonThor也解鎖了對於人形機器人、農業與手術輔助等高效能物理AI應用而言，至關重要的即時推論技術。
NVIDIA Jetson AGX Thor開發者套件已上市，定價3499美元（約新台幣10.7萬元）起。
自2014年問世以來，NVIDIA Jetson平台與NVIDIA機器人技術堆疊已吸引逾200萬名開發者，並擁有由150多個硬體系統、軟體和感測器合作夥伴所組成的生態系，其中Jetson Orin協助各產業逾7000名客戶使用邊緣AI。
