日經：台積2奈米設備去中化

外電報導，知情人士透露，台積電（2330）已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正全面檢視生產用的材料與化學品，目標降低在台灣與美國營運中對中國供應的依賴。

台積電昨（25）日不評論市場傳聞。並強調，一直以來台積公司的全球採購策略，是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。

業界人士透露，台積電先進製程設備並無採用大陸貨，預期所謂2奈米廠中的設備應為周邊廠務並非製程生產直接相關。

日經亞洲25日引述知情人士透露，這項決定主要受到美國「晶片設備法案」（Chip EQUIP Act）影響。該法案由參議員凱利（Mark Kelly）提出，主張凡獲得美國補助或稅收優惠的晶片廠商，不得購買來自「受關切的外國實體」的設備，業界普遍將中國供應商納入此範疇。

2奈米是最先進的製程，預計今年開始量產。首批生產將在台灣新竹展開，隨後擴及高雄。台積電同時也在美國亞利桑那州興建第三座工廠，最終將投入這類晶片的生產。

曾在美國商務部擔任國安政策高級顧問的半導體專家哈里斯（Meghan Harris）談到：「美國必須開始採取措施，防止中國設備商進入、扭曲甚至破壞全球市場。這個風險比美國所認知的更迫切，某些中國設備已非常接近具備競爭力。」

哈里斯補充，「晶片設備法案」是國會最能先行採取的措施，但過去幾年卻因部分產業反對而推不動。她強調，美國必須管控關鍵零組件，防止中國自行研發晶片製造設備。