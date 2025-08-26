複製英特爾模式 美國政府將入股更多公司

白宮經濟顧問哈塞特25日表示，美國政府可能採取和英特爾同樣的模式，入股更多公司，而此舉也是美國政府為了創設主權財富基金所採取的廣大戰略一環。

哈塞特接受CNBC節目專訪時，雖然強調政府本身不會介入企業營運，但他表示，這項動作是政府廣大策略的一環，「我認為這次的情況比較特別，因為有一大筆晶片法案資金將要撥給英特爾。但川普總統早在競選期間就已表明，他認為，如果美國最終能開始創建一家主權財富基金，那將會是件好事。因此，我很確定，到了某個時候，還會有更多交易。如果不是在這個產業，就會是在其他產業。」

哈塞特表示，雖然美國政府持有企業大量股權不常見，但並非從未發生過，他並引述美國政府在金融海嘯期間入股房利美和房地美的案例。他說：「我們絕對不是在企業中挑選贏家和輸家，但這並不是一件前所未見的事。」這項動作是政府包含關稅在內策略的一部分，以鼓勵更多企業在岸生產。