川普政府要幫英特爾拉客戶 可望協助接下蘋果、輝達代工訂單

華爾街日報報導，川普政府和英特爾達成的協議，不僅是取得一成股權，還涉及政府協助這家半導體大廠盡快在美國生產先進晶片，其中可能包括聯繫主要客戶。

科技媒體Wccftech指出，考量到川普政府的談判實力，若美國政府真能幫忙拉客戶，英特爾可望接下蘋果與輝達的晶片代工訂單，這不僅能提振英特爾的晶片製造計畫，還有望讓該公司在先進製程市場與台積電（2330）等對手展開實質競爭。

雖然英特爾出現了一系列戰略失誤，但仍被視為重振美國製造的關鍵。曾是銀行家的商務部長盧特尼克，近幾個月來一直在詢問其他科技公司高層能否幫助英特爾，甚至詢問台積電、超微（AMD）和美光等其他晶片公司，是否考慮參與涉及英特爾的潛在交易。

一位白宮資深官員透露，川普在5月中東行期間，就已對政府入股關鍵製造業者的想法興致勃勃。英特爾執行長陳立武8月赴白宮見川普，提出一些扭轉英特爾局面以及擴大在美投資的想法。隨後美國政府便採取行動，宣布入股英特爾。

根據25日公布在美國證管會（SEC）網站上英特爾提的8K文件，該公司列出數個川普政府入股的風險，包含可能傷害海外營收、限制未來取得政府補助的能力等。

英特爾表示，這次交易刪除了該公司依晶片法直接補助協議（CHIPS DFA）與「安全保留區」計畫中所享有的未來補助權利，並可能限制公司未來從政府實體獲取補助的能力，亦即其他政府機構或嘗試將其補助轉為股權，或對未來是否支持英特爾採取保留態度。把補助轉為政府持股，意味著將無法再享有因補助降低營運成本的益處。

文件也說，英特爾的非美業務，可能受美國政府成為大股東的衝擊，因為這可能使該公司在其他國家面臨額外監管、義務或限制。英特爾還說，美國政府以低於現行市場的價格入股，對現有股東具有稀釋效應。當局買進英特爾股票的價格，較上周五收盤價24.8美元折價4美元。