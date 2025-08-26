鴻海加碼投資墨國51億
鴻海（2317）衝刺全球布局，昨（25）日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元。由於墨西哥是鴻海旗下負責伺服器製造業務的工業富聯（FII）AI伺服器生產重鎮之一，外界推測，鴻海此舉主要為擴增AI伺服器產能，以滿足訂單需求。
鴻海昨天代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額1.68億美元。
鴻海去年8月也曾代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額為2.41億美元（約新台幣77.20億元）。
鴻海持續增資擴產，顯示來自AI伺服器的業績火熱，例如工業富聯上半年與第2季的營收及獲利，均創下同期新高，實現規模與價值同步躍升，其中，第2季來自雲端服務供應商（CSP）伺服器營收年增超過1.5倍，AI伺服器營收年增超過60%，輝達GB200出貨量逐季攀升。
