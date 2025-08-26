輝達打造實體AI應用的「大腦」 亞光、宏捷科、穩懋進補
輝達打造實體AI應用的「大腦」，後續有望加速全球機器人與自駕車應用腳步。業界看好，隨著機器人、自駕車有了新大腦變得更聰明，下一步就是要「深入瞭解世界與周遭環境變化，做出更好的決策」，引爆鏡頭與光達（LiDAR）感測器新商機，亞光（3019）、宏捷科、穩懋、TPK等相關台廠跟著吃香喝辣。
輝達的目標是，要讓實體AI能真正透過運動技能理解，而能與現實世界互動的智能體，這時就需要鏡頭與光達感測器。
亞光深耕機器人與車載鏡頭多年，車載鏡頭更已打入特斯拉供應鏈，用來協助感知周遭環境變化，做出最適當的駕駛策略，確保無人車行進安全。人形機器人方面，亞光看好，中國大陸客戶之外，仍有很多歐美客戶。
光達感測器方面，台灣砷化鎵雙雄宏捷科、穩懋都已有客戶專案進行中。宏捷科積極耕耘自駕車領域，目前正為美系客戶生產感測器與光達感測器，衝刺市場商機。
穩懋則開發磷化銦（InP）HBT製程，可應用在高頻300GHz以上，其可靠度已驗證完畢，可用於FR3頻段，磷化銦PIC（光積體電路）可供應給世界級一階（Tier1）客戶。
TPK結盟光達感測器設計大廠Luminar，並成功攜手拿下Volvo新款電動車EX90訂單。
據悉，Luminar與TPK結盟後，由Luminar負責光達技術，TPK負責生產與工廠管理，並攜手共同設計產品。
