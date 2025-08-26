蘋果攻AI 傳將攜手Google
蘋果自建AI不玩了？外媒披露，蘋果擬將Google的Gemini導入iPhone，以趕上AI熱潮。外界預期，一旦「蘋果攜非蘋大老Google衝刺AI」，將帶動Google進一步衝刺AI伺服器建置，引爆新一波商機，帶旺鴻海（2317）、廣達與英業達等Google AI伺服器供應鏈。
外電報導，消息人士透露，蘋果已開始與Google洽談開發客製化Gemini AI 模型、用於支援可能於明年推出的新版語音助理Siri；外媒分析，蘋果自研AI之路並不順利，而Gemini的發展處於業界領先水平。
消息指出，蘋果過去也曾考慮以Anthropic的Claude模型或OpenAI的ChatGPT模型作為Siri的新大腦，並一度屬意Anthropic，但因難接受對方提出的財務條件，而擴大搜尋範圍。消息指出，蘋果還需思考數周才會決定，是否繼續使用內部模型或轉向外部合作夥伴。
Gemini模型已成為Android系統手機的預設助理，在影片摘要等功能的表現普遍被視為優於Siri。
