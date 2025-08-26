AI晶片霸主輝達攻自駕車市場 聯發科大贏家

輝達昨（25）日推出有「機器人新大腦」之譽、以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦之後，業界認為，輝達的「下一件大事」將是促成自駕車再進化，聯發科（2454）車用解決方案已整合輝達Blackwell GPU與深度學習加速器，完美結合輝達自駕車方案，將是輝達下一步強攻自駕車的台廠最大贏家。

輝達執行長黃仁勳先前預告，機器人是輝達在AI之外最大的潛力成長市場，而自駕車將是該技術第一個主要商業應用，全球進入「機器人與自駕車十年」，並在今年輝達GTC大會直言：「自動駕駛汽車的時代已經到來，未來20年所有汽車都將具備自動駕駛功能。」

輝達在實體AI領域雙路進擊，除了布局受矚目的人形機器人之外，也同時進攻車用領域。聯發科與輝達強強聯手關係密切，已合作多項專案，從個人AI超級電腦到智慧座艙方案等，共同搶占AI商機。對輝達來說，廣義的機器人定義，除了通用型機器人之外，各種類型的自駕車也屬於機器人的範疇，未來在各種場域中都會看到機器人的存在。

輝達強攻自駕車，有提供DRIVE AGX Orin系統單晶片，以及新一代的DRIVE AGX Thor系統單晶片，可在單一安全且可靠的系統上，結合先進的駕駛輔助和AI座艙。

聯發科與輝達共同開發GB10超級晶片，應用於全世界體積最小的AI超級電腦「Project DIGITS」，相關終端產品已陸續上市開賣。在車用領域，聯發科與輝達合作為旗艦車款打造的先進智慧座艙解決方案C-X1，也預計將於今年下半年送樣，明年開始貢獻營收。

聯發科Dimensity Auto系列智慧座艙旗艦平台C-X1，是以3奈米製程打造，整合輝達Blackwell GPU與深度學習加速器，標榜可提供能滿足未來智慧座艙需求的強大AI算力。

同時，在娛樂體驗領域，C-X1也整合輝達RTX GPU光線追蹤技術，可為遊戲繪圖帶來更佳的光影視覺效果，提供車載3A級遊戲娛樂體驗。

聯發科表示，C-X1在與輝達安全及AI處理器如DRIVE AGX Thor搭配使用時，可形成一套完整的集中式運算平台解決方案，以總管車輛中各分組功能。DRIVE AGX Thor與C-X1皆能透過執行輝達DriveOS平台達成彈性的資源共享與總管車輛分組功能。

輝達於今年初提到，其DRIVE Hyperion是業界第一個也是唯一的端對端自動駕駛平台，包括DRIVE AGX系統單晶片和參考板設計、DriveOS 車輛作業系統等，包括Mercedes-Benz、捷豹路虎及Volvo Cars等車廠均採用這個平台。而這個採用模組化設計的平台可進行擴充，升級且相容於未來各代DRIVE系統單晶片。今年上半年推出的最新版本DRIVE Hyperion，即採用以Blackwell架構打造的DRIVE AGX Thor晶片。

輝達執行長黃仁勳提到，下一波自主機器將依賴實體AI世界基礎模型來理解現實世界並與之進行互動，而該公司的DRIVE產品線就是專為這個新時代所打造的產品。