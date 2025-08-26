快訊

iPhone大改版 台積、大立光、玉晶光等喜迎訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳昱翔／綜合報導
蘋果公司。 路透
蘋果公司。 路透

蘋果秋季新品發表會倒數計時，外界猜測，蘋果這次年度大型產品發表會，將為接連三年iPhone大改版奠定基礎，包括今秋推出蘋果首款超輕薄手機iPhone 17 Air、2026年發表首款折疊iPhone，以及2027年的曲面玻璃設計iPhone 20問世。

法人看好，iPhone未來的三大革新機種，有望激發果粉新一波購機熱潮，為鴻海（2317）、台積電、大立光、玉晶光等供應鏈帶來更多訂單。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）披露，蘋果今年起，首度規劃一連三年的重大iPhone改款，第一步將從今年9月推出的首款超輕薄手機iPhone 17 Air揭開序幕，這款纖薄新機將取代iPhone 16 Plus，並跟進蘋果自2008年首度採用的MacBook Air策略，即更薄、更輕與話題性十足。

葛曼認為，如同近年來的超薄型筆電一樣，這款超輕薄iPhone也會有所取捨，例如電池續航力普通，僅配置單顆後鏡頭，且不再保留實體SIM卡槽，並將搭載蘋果首款自研數據機晶片。

除iPhone 17 Air外，今年蘋果新機陣容還包括 iPhone 17、iPhone 17 Pro和iPhone   17 Pro Max，據傳外觀基本上和iPhone 16差不多，只是稍微換了「新衣」；其中，高階款Pro系列將配備重新設計的相機系統，背面更新工業設計，Pro系列也會新增橘色款式，而Air則有淡藍色款。

此外，蘋果真正顛覆性產品預料是明年問世的首款折疊iPhone，內部產品代號為V68，該產品外觀和三星的折疊機類似，採書本式設計，打開後就是一台小平板。

供應鏈傳出，折疊iPhone將搭載四顆鏡頭（正面一顆、內側一顆、背面兩顆），和iPhone 17 Air一樣取消實體SIM卡槽，並改用Touch ID來取代Face ID，頗有復古意味。葛曼認為，折疊iPhone會大受歡迎，尤其是那些願意花大錢追求最新產品的忠實果粉。

葛曼透露，供應商已著手開發折疊iPhone，計劃明年初開始量產、秋季發表，滿足消費者多年期待，但目前供應鏈測試的折疊機僅有黑、白兩種配色，後續是否有新的配色仍有待觀察。

最後是2027年iPhone問世20周年紀念機種，該機種推估將採用曲面玻璃設計，並將命名為「iPhone 20」，這款設計將告別2020年以來iPhone維持的方正外觀，改為四邊環繞曲面玻璃。

供應鏈方面，業界預期鴻海仍將穩坐iPhone系列最大組裝廠，台積電則負責提供最關鍵的處理器代工，大立光、玉晶光供應鏡頭，預料都將受惠蘋果未來三年新機改革帶來的買氣熱潮。

