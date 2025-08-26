快訊

政府催生健康數據公司 廣達、緯創等科技廠及台大醫院等醫學中心支持

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技產業示意圖。聯合報系資料照
行政院政務委員吳誠文昨（25）日宣布，政府將延續去年「生技產業策略諮議委員會（BTC）」會議的建言，今年推動成立「健康數據服務公司」，這家結合人工智慧（AI）與健康數據的國家級公司已獲得廣達（2382）、緯創、可成、台達電、義隆電等科技大廠，以及台大醫院、成大醫院、台北榮總及高醫大等醫學中心的支持。

行政院「生技產業策略諮議委員會（BTC）」昨日登場，BTC會議召集人吳誠文致詞時表示，根據去年BTC會議建議，台灣必須結合AI推動成立健康數據的平台。行政院日前已拍板將推動成立「健康數據服務公司」，他也呼籲民間產業也能成立多家健康數據服務公司，由產官界共同推動健康數據的應用服務，引導產業照顧所有國民的健康。

據了解，這家由政府催生成立的「健康數據服務公司」目標今年底前在新北市正式成立，資本額10億元，國發基金將分階段參與投資，目前已進入審核階段，但是並不會由官股主導，未來投資者除了廣達等科技大廠之外，台大醫院等多家醫學中心也將首開先例，將以技術入股方式成為新公司股東。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融演講時補充說明，隨著跨醫院醫療健康資訊（EHR、EMR）、醫學影像、病理報告等資料逐步整合，將推動一個以醫療健康數據服務為核心的產業生態系，確保個人資訊安全 的前提下，建立完整的數據儲存與分析平台。

呂佩融表示，隨著國內各醫學中心HIS系統在2026年完全互通，各區域醫院HIS系統也會在2028年全數互通，屆時各醫院的醫療數據在去識別化後，透過「健康數據服務公司」的整合，將可扮演全球最重要的華人醫療資產。

呂佩融說明，成立健康數據公司後，未來的產業應用方向，數據服務將支持幾個重點領域，一是早期篩檢，提升疾病預防與早期診斷的精準度；二是新藥開發，加速藥物臨床試驗與研發效率；三是創新醫療，推動新型醫材與治療模式；四是再生醫療，支持細胞治療與再生技術的突破；五是特色化醫療照護，要讓民眾能獲得更個人化的醫療服務。

此外， 健康數據公司也要透過豐富的醫療數據與AI服務應用，吸引國際廠商來台落地合作，同時要接軌國際健康資料服務標準，最終達成 建立自主AI醫療體系 的目標。

