輝達超級電腦Jetson Thor引爆機器人「新大腦」商機 台積、鴻海等受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲宋健生／台北、台中報導
輝達。路透
輝達昨（25）日推出有「機器人新大腦」之譽、以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算力與高能源效率等優勢，目標加速通用機器人時代到來，包括Meta、亞馬遜等大咖都已採用，引爆新一波機器人大商機。

法人看好，輝達機器人強勢出擊，台積電（2330）、鴻海、上銀、和大等輝達機器人概念股都將受惠。

輝達執行長黃仁勳上周在社交平台「X」官方粉絲團平台發布影片，影片中他寫下「給機器人，享用你的新大腦！」的寄語，引發熱議。輝達昨天揭曉「機器人新大腦」的廬山真面目、即Jetson Thor超級電腦。黃仁勳指出，Jetson Thor是輝達為數百萬致力於機器人系統的開發者所打造，這些系統不僅能與物理世界互動，更逐步形塑世界的樣貌。

黃仁勳強調，Jetson Thor的效能與能源效率無與倫比，能在邊緣執行多個生成式AI模型，是一款推進實體AI與通用機器人技術時代的極致超級電腦。

針對Jetson Thor的效能，輝達提到，與其前一代產品Jetson AGX Orin相比，AI運算能力提升7.5倍，能源效率提升3.5倍，可實現對於高效能物理AI應用至關重要的即時推理推論。

輝達表示，先前Jetson Orin協助各產業逾7,000位客戶使用邊緣AI，Jetson Thor將視覺AI代理，以及人形機器人、手術機器人等複雜機器人系統進一步推進。

輝達透露，Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組，以及專為實體AI和機器人技術設計的機器人電腦已全面上市。至今有超過200萬名開發者已正在使用其機器人技術架構，Jetson Thor的早期採用者包括Meta、亞馬遜機器人（Amazon Robotics）、Boston Dynamics等。

輝達強調，Jetson Thor解決了機器人技術領域最重大的挑戰之一，即讓機器人能夠與人類和物理世界進行即時、智慧的互動，解鎖對於人形機器人、農業與手術輔助等高效能實體AI應用而言至關重要的即時推論技術，可用於驅動製造業、物流業、醫療保健與零售業等產業中數百萬台的機器人。

