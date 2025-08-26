快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

面板雙虎部署車用 繳出好成績

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

為擺脫面板產業景氣巨烈起伏的影響，面板雙虎近年來積極衝刺非顯示器業務，均在車用顯示器市場部署重兵，並且在分別完成併購作業後，各自繳出車用營運高成長的好成績。

友達（2409）總經理柯富仁表示，友達併購BHTC後再告捷，取得商用車Display HMI（人機介面）及中控台新訂單。群創則透露，目前車用顯示占總體營收比重約25％，待子公司CarUX完成與Pioneer的併購後，占比將顯著提升。

友達集團2024年車用市場總體營收達700億元，BHTC加入後，推升友達智慧移動事業成長超過六成。友達透過併購BHTC，不但達到全球布局，更從核心技術跨入提供系統解決方案商。

群創朝非面板轉型，主要聚焦在智慧製造、智慧交通運輸應用領域。群創第2季顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%及28%。總經理楊弘文表示，未來將積極拓展船舶及軍用顯示兩大新興應用領域。

友達 併購 顯示器

延伸閱讀

鴻海、友達IPC進擊攻機器人 工業電腦一哥研華備戰

影／友達收購凌華爆內線交易 大愛電視劇名演員劉銘30萬交保

當人頭買股…友達收購凌華爆內線交易 驚見混障綜藝團長劉銘涉入

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

相關新聞

台積電股價殺下來能買？美政府入股「2劇本」推演：最壞狀況又跟英特爾有關

週三(8/20)傳出美國總統川普擬以「補貼」轉「股權」的方式入股台積電，消息一出，讓近期股價在創高後進入盤整的台積電(2330)，收盤下跌50元或4.22%，收在1135元，對此專家模擬兩套可能劇本，認為投資人不用太擔心。

川普政府要幫英特爾拉客戶 可望協助接下蘋果、輝達代工訂單

華爾街日報報導，川普政府和英特爾達成的協議，不僅是取得一成股權，還涉及政府協助這家半導體大廠盡快在美國生產先進晶片，其中...

iPhone大改版 台積、大立光、玉晶光等喜迎訂單

蘋果秋季新品發表會倒數計時，外界猜測，蘋果這次年度大型產品發表會，將為接連三年iPhone大改版奠定基礎，包括今秋推出蘋...

輝達超級電腦Jetson Thor引爆機器人「新大腦」商機 台積、鴻海等受惠

輝達昨（25）日推出有「機器人新大腦」之譽、以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算...

複製英特爾模式 美國政府將入股更多公司

白宮經濟顧問哈塞特25日表示，美國政府可能採取和英特爾同樣的模式，入股更多公司，而此舉也是美國政府為了創設主權財富基金所...

日經：台積2奈米設備去中化

外電報導，知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。