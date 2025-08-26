面板雙虎部署車用 繳出好成績
為擺脫面板產業景氣巨烈起伏的影響，面板雙虎近年來積極衝刺非顯示器業務，均在車用顯示器市場部署重兵，並且在分別完成併購作業後，各自繳出車用營運高成長的好成績。
友達（2409）總經理柯富仁表示，友達併購BHTC後再告捷，取得商用車Display HMI（人機介面）及中控台新訂單。群創則透露，目前車用顯示占總體營收比重約25％，待子公司CarUX完成與Pioneer的併購後，占比將顯著提升。
友達集團2024年車用市場總體營收達700億元，BHTC加入後，推升友達智慧移動事業成長超過六成。友達透過併購BHTC，不但達到全球布局，更從核心技術跨入提供系統解決方案商。
群創朝非面板轉型，主要聚焦在智慧製造、智慧交通運輸應用領域。群創第2季顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%及28%。總經理楊弘文表示，未來將積極拓展船舶及軍用顯示兩大新興應用領域。
