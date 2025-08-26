快訊

獨／高雄槍擊命案疑毒品利益引殺機 調查局手中也有案子在辦「他」

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

TV面板景氣觸底 雙虎迎轉機 法人預期後市有望撥雲見日

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板這波景氣循環已觸底，法人看好，隨著景氣有望撥雲見日，有利面板雙虎營運。聯合報系資料照
面板這波景氣循環已觸底，法人看好，隨著景氣有望撥雲見日，有利面板雙虎營運。聯合報系資料照

研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板貨量為5,740萬片，下探2019年以來單季新低，意味大廠減產達到極致，這波景氣循環已觸底。

此前，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）都對下半年面板市況相對保守，兩家公司甚至都認為下半年傳統旺季效應恐不如往年。Omdia過往追蹤面板景氣動態準確，該機構最新釋出「景氣循環已觸底」的訊息，透露面板市況有望撥雲見日，優於業者先前保守預期，友達、群創同步迎來轉機。

2025電視面板月出貨量
2025電視面板月出貨量
謝勤益指出，在中國大陸官方消費電子補貼政策刺激下，大陸市場終端銷售在2024年第4季至2025年第1季表現強勁，加上對美國關稅的擔憂，促使電視品牌與OEM廠商擴大面板採購計畫，推動此階段出貨量成長。

但在經歷2024年第4季和2025年第1季的強勁增長後，電視品牌與OEM廠商在今年第2季及第3季大幅削減訂單與需求預期，導致LCD電視面板出貨量急遽下滑。

根據Omdia統計顯示，2025年第2季各月份LCD電視面板出貨量均為2019年以來最低單月水準。此狀況使電視品牌與OEM廠商對下半年面板採購轉趨謹慎。

主要電視品牌與OEM廠商正運用與面板廠的策略合作關係推動面板降價，包括要求特殊返利與市場開發基金（MDF）以降低成本。部分廠商表示，今年7月與8月的面板降價，是增加第3季、第4季採購訂單的前提條件。因此7月LCD電視Open Cell（面板）價格出現大幅下跌。

另外，第2季的低出貨表現也顯示，部分電視品牌與OEM廠商的庫存並未偏高。這些廠商可能需為下半年的終端銷售補充面板庫存，特別是50吋及以上大尺寸電視面板，因多數電視品牌預期第4季購物旺季，如「雙11」與美國「黑色星期五」將出現強勁需求，並計劃透過積極價格策略與促銷活動刺激銷售。

目前中小尺寸電視面板出貨量逐年減少，但大尺寸（55吋及以上）及超大尺寸（85吋及以上）需求逐年成長，有助友達、群創拉升8.5代線以上產能利用率，改善獲利。


面板雙虎部署車用 繳出好成績

貨量 電視面板

Uber執行長大讚陸廠電動車領先全球原因在此 外媒用「鐵磨鐵」形容

調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

道瓊漲逾800點創新高 法人：聚焦輝達新品與財報

鴻海、友達IPC進擊攻機器人 工業電腦一哥研華備戰

台積電股價殺下來能買？美政府入股「2劇本」推演：最壞狀況又跟英特爾有關

週三(8/20)傳出美國總統川普擬以「補貼」轉「股權」的方式入股台積電，消息一出，讓近期股價在創高後進入盤整的台積電(2330)，收盤下跌50元或4.22%，收在1135元，對此專家模擬兩套可能劇本，認為投資人不用太擔心。

川普政府要幫英特爾拉客戶 可望協助接下蘋果、輝達代工訂單

華爾街日報報導，川普政府和英特爾達成的協議，不僅是取得一成股權，還涉及政府協助這家半導體大廠盡快在美國生產先進晶片，其中...

iPhone大改版 台積、大立光、玉晶光等喜迎訂單

蘋果秋季新品發表會倒數計時，外界猜測，蘋果這次年度大型產品發表會，將為接連三年iPhone大改版奠定基礎，包括今秋推出蘋...

輝達超級電腦Jetson Thor引爆機器人「新大腦」商機 台積、鴻海等受惠

輝達昨（25）日推出有「機器人新大腦」之譽、以Blackwell平台驅動的Jetson Thor超級電腦，主打超強AI算...

複製英特爾模式 美國政府將入股更多公司

白宮經濟顧問哈塞特25日表示，美國政府可能採取和英特爾同樣的模式，入股更多公司，而此舉也是美國政府為了創設主權財富基金所...

日經：台積2奈米設備去中化

外電報導，知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，...

