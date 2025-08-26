TV面板景氣觸底 雙虎迎轉機 法人預期後市有望撥雲見日
研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，下探2019年以來單季新低，意味大廠減產達到極致，這波景氣循環已觸底。
此前，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）都對下半年面板市況相對保守，兩家公司甚至都認為下半年傳統旺季效應恐不如往年。Omdia過往追蹤面板景氣動態準確，該機構最新釋出「景氣循環已觸底」的訊息，透露面板市況有望撥雲見日，優於業者先前保守預期，友達、群創同步迎來轉機。
謝勤益指出，在中國大陸官方消費電子補貼政策刺激下，大陸市場終端銷售在2024年第4季至2025年第1季表現強勁，加上對美國關稅的擔憂，促使電視品牌與OEM廠商擴大面板採購計畫，推動此階段出貨量成長。
但在經歷2024年第4季和2025年第1季的強勁增長後，電視品牌與OEM廠商在今年第2季及第3季大幅削減訂單與需求預期，導致LCD電視面板出貨量急遽下滑。
根據Omdia統計顯示，2025年第2季各月份LCD電視面板出貨量均為2019年以來最低單月水準。此狀況使電視品牌與OEM廠商對下半年面板採購轉趨謹慎。
主要電視品牌與OEM廠商正運用與面板廠的策略合作關係推動面板降價，包括要求特殊返利與市場開發基金（MDF）以降低成本。部分廠商表示，今年7月與8月的面板降價，是增加第3季、第4季採購訂單的前提條件。因此7月LCD電視Open Cell（面板）價格出現大幅下跌。
另外，第2季的低出貨表現也顯示，部分電視品牌與OEM廠商的庫存並未偏高。這些廠商可能需為下半年的終端銷售補充面板庫存，特別是50吋及以上大尺寸電視面板，因多數電視品牌預期第4季購物旺季，如「雙11」與美國「黑色星期五」將出現強勁需求，並計劃透過積極價格策略與促銷活動刺激銷售。
目前中小尺寸電視面板出貨量逐年減少，但大尺寸（55吋及以上）及超大尺寸（85吋及以上）需求逐年成長，有助友達、群創拉升8.5代線以上產能利用率，改善獲利。
延伸閱讀
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言