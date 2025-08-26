TV面板景氣觸底 雙虎迎轉機 法人預期後市有望撥雲見日

研調機構Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，下探2019年以來單季新低，意味大廠減產達到極致，這波景氣循環已觸底。

此前，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）都對下半年面板市況相對保守，兩家公司甚至都認為下半年傳統旺季效應恐不如往年。Omdia過往追蹤面板景氣動態準確，該機構最新釋出「景氣循環已觸底」的訊息，透露面板市況有望撥雲見日，優於業者先前保守預期，友達、群創同步迎來轉機。

2025電視面板月出貨量 謝勤益指出，在中國大陸官方消費電子補貼政策刺激下，大陸市場終端銷售在2024年第4季至2025年第1季表現強勁，加上對美國關稅的擔憂，促使電視品牌與OEM廠商擴大面板採購計畫，推動此階段出貨量成長。

但在經歷2024年第4季和2025年第1季的強勁增長後，電視品牌與OEM廠商在今年第2季及第3季大幅削減訂單與需求預期，導致LCD電視面板出貨量急遽下滑。

根據Omdia統計顯示，2025年第2季各月份LCD電視面板出貨量均為2019年以來最低單月水準。此狀況使電視品牌與OEM廠商對下半年面板採購轉趨謹慎。

主要電視品牌與OEM廠商正運用與面板廠的策略合作關係推動面板降價，包括要求特殊返利與市場開發基金（MDF）以降低成本。部分廠商表示，今年7月與8月的面板降價，是增加第3季、第4季採購訂單的前提條件。因此7月LCD電視Open Cell（面板）價格出現大幅下跌。

另外，第2季的低出貨表現也顯示，部分電視品牌與OEM廠商的庫存並未偏高。這些廠商可能需為下半年的終端銷售補充面板庫存，特別是50吋及以上大尺寸電視面板，因多數電視品牌預期第4季購物旺季，如「雙11」與美國「黑色星期五」將出現強勁需求，並計劃透過積極價格策略與促銷活動刺激銷售。

目前中小尺寸電視面板出貨量逐年減少，但大尺寸（55吋及以上）及超大尺寸（85吋及以上）需求逐年成長，有助友達、群創拉升8.5代線以上產能利用率，改善獲利。



