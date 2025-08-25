光程研創與世芯電子攜手打造AI應用超低功耗光子互連平台

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光程研創與世芯電子攜手推出超低功耗光子互連平台， 加速全球AI資料中心落地與應用。圖／光程研創提供
鍺矽光子技術領導廠商光程研創（Artilux）與 AI 運算領域頂尖ASIC及Chiplet設計服務商世芯電子（3661）今（25）日宣布進行策略合作，專注開發針對大規模 AI 加速器垂直擴展（scale-up）與水平擴充（scale-out）應用的超低功耗光子互連平台。此合作將打造一個可拓展的AI傳輸技術平台，驅動未來創新，以加速下一代運算基礎建設的部署，實現卓越的效率與成長動能。

隨著現代AI模型從數十億參數一路躍升至數兆參數，資料傳輸已成為模型訓練與推論中的主要瓶頸。當大型語言模型（LLM）及其他先進神經網路架構必須橫跨上百、上千顆處理器協同運算，晶片間及節點間的頻寬需求將呈現指數級速度增長。根據2025年Ciena發布的全球資料中心網路基礎架構之市調報告，業界預估未來5年（2025-2030）資料中心互連（DCI）的頻寬需求將成長6倍，主要由需要高頻寬與低延遲的AI應用驅動。

現行以銅線為基礎的電氣互連技術，從主動式電纜（Active Electrical Copper，AEC）、外圍組件快速連（Peripheral Component Interconnect Express，PCIe）PCIe到高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）介面，已難以滿足未來傳輸需求。當傳輸速率超過單通道 50 Gbps 時，訊號完整性挑戰銳增，需仰賴編碼及錯誤更正機制，且將大幅提高功耗；此外，封裝基板與電路板的線路密度更進一步限制擴展，帶來高成本與散熱難題。相較之下，光子互連能在大幅降低功耗的同時，實現每秒兆位元（Tbps）級效能，為日益增長的AI運算結構提供全新且高可擴充性的解方。

光程研創執行長陳書履表示：「要同時兼顧AI的垂直擴展（scale-up）與水平擴充（scale-out），包含小晶片（Chiplet）、CoWoS 先進封裝與光子I/O等的異質整合已不可或缺。透過將光程研創獨家的鍺矽光子技術，與世芯專精的ASIC設計能量結合，我們將為AI處理器共同打造超低功耗光子互連平台，預期能帶來突破性的效能優化。」

世芯執行長沈翔霖表示：「傳統銅線已成為AI龐大資料吞吐量的瓶頸。我們從供應鏈獲得的訊息一致反映，頻寬、能耗與延遲已成為系統發揮效能的最大障礙。光子互連不僅能突破這些限制，更可同時兼顧效率與可靠性，是推動AI運算進入下一階段的關鍵技術。」

AI 世芯 平台

相關新聞

鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責...

AR 眼鏡將成AI世界入口裝置！佐臻梁文隆：今年將是轉捩點

佐臻（4980）為無線系統整合型封裝(SiP)模組和應用處理器系統模組(SoM)商，累積12年AR眼鏡開發經驗，董事長梁...

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限...

AI資料中心用電需求明年將跨入GW級規模

DIGITIMES今日發布報告指出，Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的...

遠傳打造智慧城市 胡德民：AI是城市的數位大腦

遠傳電信資訊長胡德民表示，AI能從海量資料中不斷進化與預測，成為城市思考決策的「數位大腦」，未來城市將透過生成式AI結合...

調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，創2019年以來單季最低水平，...

