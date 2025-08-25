三星 Odyssey G75F 突破尺寸框架！37吋、40吋新品鎖定玩家與專業人士

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
三星Odyssey G7曲面電競顯示器G75F-40吋。三星／提供
台灣三星電子洞察市場需求，推出全新Odyssey G75F曲面電競顯示器，打破傳統尺寸限制，鎖定電競玩家與多工處理者，推出符合集中視角黃金比例的37吋16:9 UHD與40吋21:9 WUHD雙尺寸。新品即日起開賣，37吋建議售價23,900元，40吋則為29,900元。

三星電子電競顯示器已連續6年稱霸全球市場，根據International Data Corporation（IDC）最新數據，2025年第1季全球市占率達18.9%，並以24.6%的銷售額領先歐洲市場，穩居龍頭地位。

全新Odyssey G75F系列瞄準主流市場常見的27吋、32吋，以及43吋大螢幕使用痛點，透過精準的市場研究，發現螢幕若能在平均70公分的桌面距離，完整落入垂直30度、水平60度的「集中視角」，能有效兼顧使用者專注度與沉浸感，因此推出兼具視野與高效操作優勢的37吋及40吋機型。

在規格方面，Odyssey G75F系列搭載高解析度曲面螢幕，並通過VESA DisplayHDR 600認證，提供高對比與細節呈現。37吋與40吋分別支援最高165Hz與180Hz高更新率，搭配1ms（GtG）極速反應時間與AMD FreeSync Premium Pro技術，有效降低畫面卡頓、撕裂等問題，確保動態畫面流暢。

此外，該系列顯示器採用符合自然視覺曲線的1000R曲率，提供沉浸感十足的全景視覺體驗，同時支援90% DCI-P3廣色域與99% sRGB色彩空間，精準還原畫面色彩，滿足專業影像工作者的需求。

為慶祝新品上市，三星推出限時優惠，即日起至9月30日止，購買37吋G75F或40吋G75F並上網登錄，即可抽Galaxy A56 5G。

三星Odyssey G7曲面電競顯示器G75F。三星／提供
三星電子 曲面螢幕

相關新聞

鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增AI伺服器產能

鴻海（2317）25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責...

AR 眼鏡將成AI世界入口裝置！佐臻梁文隆：今年將是轉捩點

佐臻（4980）為無線系統整合型封裝(SiP)模組和應用處理器系統模組(SoM)商，累積12年AR眼鏡開發經驗，董事長梁...

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限...

AI資料中心用電需求明年將跨入GW級規模

DIGITIMES今日發布報告指出，Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的...

遠傳打造智慧城市 胡德民：AI是城市的數位大腦

遠傳電信資訊長胡德民表示，AI能從海量資料中不斷進化與預測，成為城市思考決策的「數位大腦」，未來城市將透過生成式AI結合...

調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，創2019年以來單季最低水平，...

