三星 Odyssey G75F 突破尺寸框架！37吋、40吋新品鎖定玩家與專業人士
台灣三星電子洞察市場需求，推出全新Odyssey G75F曲面電競顯示器，打破傳統尺寸限制，鎖定電競玩家與多工處理者，推出符合集中視角黃金比例的37吋16:9 UHD與40吋21:9 WUHD雙尺寸。新品即日起開賣，37吋建議售價23,900元，40吋則為29,900元。
三星電子電競顯示器已連續6年稱霸全球市場，根據International Data Corporation（IDC）最新數據，2025年第1季全球市占率達18.9%，並以24.6%的銷售額領先歐洲市場，穩居龍頭地位。
全新Odyssey G75F系列瞄準主流市場常見的27吋、32吋，以及43吋大螢幕使用痛點，透過精準的市場研究，發現螢幕若能在平均70公分的桌面距離，完整落入垂直30度、水平60度的「集中視角」，能有效兼顧使用者專注度與沉浸感，因此推出兼具視野與高效操作優勢的37吋及40吋機型。
在規格方面，Odyssey G75F系列搭載高解析度曲面螢幕，並通過VESA DisplayHDR 600認證，提供高對比與細節呈現。37吋與40吋分別支援最高165Hz與180Hz高更新率，搭配1ms（GtG）極速反應時間與AMD FreeSync Premium Pro技術，有效降低畫面卡頓、撕裂等問題，確保動態畫面流暢。
此外，該系列顯示器採用符合自然視覺曲線的1000R曲率，提供沉浸感十足的全景視覺體驗，同時支援90% DCI-P3廣色域與99% sRGB色彩空間，精準還原畫面色彩，滿足專業影像工作者的需求。
為慶祝新品上市，三星推出限時優惠，即日起至9月30日止，購買37吋G75F或40吋G75F並上網登錄，即可抽Galaxy A56 5G。
