鴻海增資墨西哥1.68億美元 外界推測為擴增 AI 伺服器產能

鴻海（2317）25日公告增資墨西哥子公司1.68億美元（約新台幣51.25億元），外界推測，由於墨西哥是該公司旗下負責伺服器製造業務-工業富聯（FII）人工智慧（AI）伺服器生產重鎮之一，鴻海此舉恐怕是擴增AI伺服器產能。

鴻海25日是代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額是1.68億美元。

鴻海在去年8月時也公告，代子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，交易金額為2.41億美元（約新台幣77.20億元）。

事實上，輝達（NVIDIA）與鴻海在去年11月下旬宣布，為了滿足對旗下Blackwell平台的AI伺服器需求，鴻海正在使用輝達的Omniverse，打造鴻海在美國、墨西哥與台灣的AI工廠。其中，台灣工廠去年12月投產，墨西哥工廠今年初開始生產。

輝達表示，透過Omniverse，並採用數位孿生技術，可以大幅提高效率，例如鴻海墨西哥工廠能夠顯著節省成本，為工廠規劃人員節省數百萬美元，並將每年的能源（千瓦時使用量）減少30%以上。