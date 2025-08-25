AR 眼鏡將成AI世界入口裝置！佐臻梁文隆：今年將是轉捩點

佐臻（4980）為無線系統整合型封裝(SiP)模組和應用處理器系統模組(SoM)商，累積12年AR眼鏡開發經驗，董事長梁文隆指出，近年顯示器技術有革命性突破，加上生成式AI帶來人機互動新革命，智慧眼鏡將成AI關鍵載具。與台灣甲骨文合作垂直應用領域AI眼鏡解決方案，他直言「今年將是佐臻轉捩點」。

多年來AR眼鏡一直都是小眾市場，直到META跟雷朋合作的眼鏡賣出200萬支以上成績，包括百度、亞馬遜、蘋果、三星、小米等科技巨頭進場，2025年被稱為AI智慧眼鏡元年，零組件技術也宣告產業發展已進入拐點，近一年科技巨頭瞄準AR眼鏡動作大增，台灣AR供應鏈也再度受到關注。

佐臻是老牌興櫃公司，成立28年，從SiP封裝模組技術起家，跟國際大廠合作無線通訊模組業務，到跨入AR智慧眼鏡，與EPSON、VUZIX、聯想等國際客戶合作整機ODM，由於是掌握AR及MR眼鏡開發技術，2023年獲得鴻海（2317）以鴻揚投資入股4.8%，雙方建立合作關係，而鴻海近期宣布與諾貝爾合作，強調將打造生態系，為未來20年AR眼鏡成為取代手機的新人機介面革命提前做布局，也讓佐臻跟鴻海未來合作發展增添想像空間。

在台灣，佐臻發展AR智慧眼鏡累計超過12年，已是業界知名的AR眼鏡設計中心，除替客戶ODM，佐臻也自研J7系列AR眼鏡搶攻垂直應用場域市場。

「AI眼鏡除了硬體以外，最重要還是它的應用跟服務，可以改變過去PC跟手機的一些行為模式，一些新的Business商機就會出現。」梁文隆接受專訪指出。

梁文隆指出，由於掌握系統模組（CPU＋記憶體）、光機、無線通訊模組自主技術，能將AR眼鏡模組做得更輕巧、更低功耗，近一年來吸引許多產業客戶跟供應鏈找上門，希望合作AR智慧眼鏡設計案。

而愈來愈多大廠看到AR眼鏡商機，還有一大原因是技術正出現關鍵突破。Micro LED顯示器技術正快速發展，因具備高亮度，有助於AR眼鏡走出戶外仍有可見度，其次，生成式AI透過語音或視覺追蹤就能互動，帶來人機互動革命，未來AI智慧眼鏡將能追蹤人眼，聽到語音指令，真正助人類掌握空間智慧，「AR眼鏡會真正釋放AI！」他興奮地說。

而佐臻不只是具備AR眼鏡自主研發設計製造的技術，現更朝行業垂直應用軟體開發發展，期望一條龍提供醫療、工業等垂直領域行業客戶解決方案。舉例來說，佐臻2018就跟一家美國新創Insight Medical Systems專注在人工關節置換手術導航共同合作設計,成為全球MR醫療頭戴裝置的領導品牌，目前其二三代產品都由佐臻操刀，也因此梁文隆看到醫療市場潛力，佐臻也自行研發醫療用頭戴裝置爭取其他客戶合作機會。

談到跟電子五哥差異，梁文隆坦言，佐臻是以自主設計能力（含近眼光學的光路設計模擬與製造組裝）為特點，具備規格定義能力，舉例來說，甚至光學鏡片的鍍膜的層數及材料都是佐臻有能力自己設計定義，換言之，佐臻以設計與製造服務為主，跟追求大量製造效率的五哥走不同的道路。

「今年是我們的一個轉機點。」梁文隆指出，今年已有客戶洽談合作，今年產品硬體設計將完成，應用平台也將開發好，未來佐臻的商業模式，除了協助AR眼鏡零組件的認證，亦可為客戶一條龍設計硬體，並提供完整軟硬體解決方案，其中台灣甲骨文和台灣相關SI公司都將是重要伙伴之一。

AI人工智慧的快速發展推動了AR眼鏡的發展，目前佐臻的AI+AR眼鏡已經具備輕量時尚化，全天候可配戴的產品，「AI賦智AR眼鏡，AR眼鏡賦能AI」。梁文隆說，AR眼鏡提供人們與AI對話溝通的感官輸入、空間感知和情境理解的能力，超越目前PC和手機的單純數據影像處理能力，他樂見AR眼鏡將成為繼手機之後的另一項重要3C工具，為網路時代下一代殺手級應用服務帶來了新的商機。

蹲馬步12年，今年市場正快速加溫，梁文隆坦言，今年的目標是將與全球輕量型AR眼鏡重要的關鍵光學元件的策略合作伙伴，所開發完成的AR智慧眼鏡，優化UI/UX，以最人性化的操作介面，提供全球重要的品牌客戶，並在台灣導入量產。