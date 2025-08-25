快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

宣德法說會／切入 AI 用 MCIO 連接器 第4季業績將攀全年高點

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠宣德（5457）25日舉行法說會，該公司切入人工智慧（AI）伺服器用的MCIO連接器，陸續小量出貨，明年大量出貨，搶搭AI熱潮，下半年因美系智慧手機大客戶開始拉貨，進入傳統出貨旺季，上下半年營收比重為45:55，第4季將是全年業績高峰，今年業績持續成長，優於去年。

宣德發言人徐嘉德表示，由於母公司擁有高頻高速連接器，因此，雙方共同開發MCIO一系列產品，並搭配連接線材廠商，客戶包括ODM廠與線材廠，同時出貨GPU伺服器與ASIC伺服器，今年會接到訂單，但是量還不大，預期明年可望大量出貨，同時，出貨給台灣與海外廠商都有。

至於美系智慧手機大客戶的連接器展望？他說，美系手機客戶的上下半年營收比重約35:65，去年手機客戶占整體營收比重約45%，預期8到10月開始大量出貨，今年手機整體出貨量與去年差不多，但是宣德有增加一個新機種，因此，訂單量是增加的，隨著旺季到來，預期今年該公司整體上下半年營收比重約為45:55，全年業績將持續成長。

他說，過去業績高峰是第3季，但第4季有系統組裝產品大量出貨，預期第4季有機會為全年高點。

在產能方面，他說，越南廠第4季將針對美系耳機客戶新機種出貨，主要集中於無線藍牙耳機（TWS）元件與部分高階連接器。至於墨西哥廠預計年底前完成六條SMT產線、14條射出線與兩條組裝線，將生產北美車用一階客戶，以及北美最大行動支付客戶的機台，並於明年中全產能開出，配合地緣風險下的區域生產優化策略。

宣德預估，2025年連接器營收占比約50%、零組件約20%、組裝業務與其他業務合計30%。其中，整機組裝在第4季將出現明顯成長。毛利率方面，零組件產品約落在22%、連接器約20%、組裝業務約8%至10%，產品組合優化與客戶結構升級，有助於整體獲利結構穩定。

連接器 智慧手機

延伸閱讀

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

宏致 AI伺服器業績拉升

大數字／北美、歐、亞 重點發展區域

溢泰搶北美出遊旺季商機

相關新聞

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限...

AI資料中心用電需求明年將跨入GW級規模

DIGITIMES今日發布報告指出，Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的...

遠傳打造智慧城市 胡德民：AI是城市的數位大腦

遠傳電信資訊長胡德民表示，AI能從海量資料中不斷進化與預測，成為城市思考決策的「數位大腦」，未來城市將透過生成式AI結合...

調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，創2019年以來單季最低水平，...

PCB 上游金居持續優化營運 通知客戶停產3系列標準品

PCB上游金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二兩家穩定獲...

彭啓明：業者若再不處理毀損光電板 政府接手

颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有2成多未清理，主要是1家業者不積極，環境部除罰款，也下令9月底前處理完。環境部長彭啓明今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。