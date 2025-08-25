外媒指2奈米廠移除中國設備 台積電：開發多元方案

快訊

中央社／ 新竹25日電

日經亞洲報導，台積電決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備。台積電表示，不評論市場傳聞；強調全球採購策略是透過完善的風險管理系統及供應商緊密的夥伴關係，持續開發多元應用方案。

報導指出，台積電的決定是受到美國「晶片設備法案」影響。法案是由參議員凱利（Mark Kelly）提出，主張獲得美國補助或稅收優惠的晶片業者，不得購買來自「受關切的外國實體」的設備，中國供應商多納入這範疇。

台積電表示，不評論市場傳聞；強調全球採購策略是透過完善的風險管理系統及與供應商緊密的夥伴關係，持續開發多元供應方案，建立多元的全球供應商。

台積電2奈米製程將於今年下半年量產，除在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，台積電美國亞利桑那州第3座晶圓廠也將採用2奈米和A16製程。

