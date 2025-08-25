遠傳以AI打造智慧城市五大引擎、六大場景

遠傳（4904）近年強打AI新科技，賦能永續智慧城市，更以AI技術，打造城市級大型語言模型、數位雙生、公共服務自動化、預測式治理、治理透明等五大引擎以及智慧交通、公共安全、永續環境、智慧健康、智慧經濟、智慧治理等六大場景，建構永續智慧城市。

新北市政府與「ESG遠見共好圈」攜手啟動「智慧永續發展學習計畫」，聚焦AI與智慧城市的結合，遠傳資訊長胡德民受邀以「AI新科技賦能永續智慧城」為主題，分享遠傳自身及協助企業、公部門轉型的實戰經驗，助力新北市政府以AI打造未來城市的五大引擎、六大應用場景，重塑永續智慧城市新面貌。

胡德民表示，智慧城市治理的目標，首重讓施政決策更精準有效率，提升市民滿意度。AI不僅是科技，它能從海量資料中不斷進化、提供洞察與預測，成為城市思考、感知與決策的「數位大腦」。生成式AI的興起，突破自然語言互動的限制，未來城市將透過生成式AI結合「城市級大型語言模型（LLM）、數位雙生（Digital Twin）、公共服務自動化、預測式治理、治理透明」五大引擎，打造「智慧交通、公共安全、永續環境、智慧健康、智慧經濟、智慧治理」等六大場景，推動智慧城市與永續治理進入新紀元。

胡德民補充，遠傳以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）結合5G、雲端技術，與豐富的ICT整合建置經驗，對焦中央的政策方向，已將上述六大場景應用落地於各縣市政府與公部門。在智慧交通領域，包含交通號誌優化、號誌不斷電系統、智慧路口、車流偵測、智慧站牌、觀光大數據等應用；公共安全領域包含影像辨識、智慧水情偵測、災害預警等；永續環境領域則涵蓋空品偵測、智慧電表、智慧路燈/智慧杆、能源管理、充電樁、智慧建築、微電網等基礎設施到淨零解決方案，也加速能源轉型與提升電力韌性。

智慧健康領域，遠傳指出，以自主開發的5G遠距診療平台翻轉偏鄉醫療，延伸應用於緊急救護、居家長照、健康管理等場景，已導入全台15縣市、57鄉鎮，服務近7萬人次，以科技紓緩醫療量能、創造永續效益，接連獲得「國家醫療品質獎」、「經濟部國家產業創新獎」、「金漾獎」等獎項肯定。智慧經濟領域則包含協助縣市政府與產業共同推動智慧觀光、智慧零售、智慧物流、智慧製造、產業淨零等多元產業轉型升級。

智慧治理領域，遠傳表示，以「雲端數據中台」為基礎，「內外兼修」發展AI應用，更自主開發「遠傳智靈」AI平台，透過自身導入AI於賦能員工、打詐防騙、風險管理、系統維運、消費推薦、精準行銷、智慧客服等多元場景，打造出打詐、維運、客服、人資/行政智靈等各項AI應用，如「客服智靈」整合生成式AI與機器學習雙引擎，優化維運客戶服務，提升AI答題的精準度；遠傳也將這套平台與經驗輸出，協助企業及政府公部門無痛導入AI，「遠傳智靈」也獲得經濟部首屆「智慧創新大賞」肯定。

面對未來環境氣候變遷、日趨複雜的系統與海量資料分析、以及勞動力缺口等城市治理的多重挑戰，遠傳強調，結合AI與數位雙生（Digital Twin）技術，協助城市建立戰情室儀表板，即時監控各項關鍵指標，並提供風險威脅即時告警，透過虛實整合與一目瞭然的視覺化呈現，能快速定位與診斷問題，進一步提出決策建議，協助提升服務穩定性與市政營運決策效率，打造新世代的智慧戰情指揮中心，推動城市持續數位轉型、邁向永續與韌性治理。