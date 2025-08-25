Gartner指出AI智慧體與AI就緒型資料是今年受關注兩大技術
商業與技術洞察公司Gartner發布2025年Gartner人工智慧（AI）技術成熟度曲線顯示，AI智慧體(AI Agents)暨AI就緒型資料(AI-ready data)是當前發展最快的兩項技術，在今年受到高度關注，伴隨大膽預測與預期承諾來到期望暴漲期。
Gartner技術成熟度曲線用圖形表示技術暨應用發展成熟度、市場採用情況，以及其與解決現實業務難題與抓住新機遇的相關性。Gartner高級研究總監Haritha Khandabattu表示：「今年AI投資依然強勁，企業更加重視使用AI實現運營可擴展性與即時智慧，使企業將核心關注點從生成式AI逐步轉向AI就緒型資料、AI智慧體等支援永續AI交付基礎性支撐技術。」
Gartner預計將在未來五年內實現主流採用人工智慧創新中，多模態AI與AI信任、風險和安全管理（TRiSM）已成為期望暴漲期階段最重要兩項技術，共同支援更加強大、更具創新性、更負責任的AI應用，深入改變企業機構運營方式。
AI智慧體即為常被談及的AI代理。Gartner指出，AI智慧體定義是自主或半自主型軟體化實體，使用AI技術在數位或物理環境中進行感知、做出決策、採取行動並實現目標。企業機構通過運用大語言模型等人工智慧實踐暨技術，開發並部署AI智慧體完成複雜任務。為充分發揮AI智慧體優勢，企業需確定最相關業務場景，但由於不存在完全相同的AI智慧體與使用情況，還是要根據當前情況具體要求使用。
AI就緒型資料可針對AI應用優化資料集，從而提高資料集準確與效率。「AI就緒」是指資料能夠被證明適用於特定AI用例。AI就緒型資料內涵取決於具體情境，因AI用例暨AI技術而異，必須對其採取新資料管理方法。
Gartner認為，所有在AI領域投入大量資金的企業機構需要不斷發展自身資料管理實踐暨能力，將此擴展到AI領域以滿足當前暨未來業務需求，確保信任、規避風險和合規問題，保護智慧財產權，減少偏見和幻覺。
多模態AI模型同時使用圖像、視訊、音訊暨文本等不同類型資料進行訓練。由於整合並分析多種不同資料來源，此模型比僅使用一種類型資料模型更好理解複雜情況，有助使用者理解世界，為AI應用開闢新途徑。Gartner研究表明，多模態AI將在未來五年成為各行業提升所有應用與軟體產品功能的核心技術。
AI信任、風險和安全管理（TRiSM）在保證AI倫理與安全部署方面發揮著關鍵作用。它由四個技術能力層構成，支援所有AI用例企業策略，確保AI得到妥善治理，且值得信賴、保障公平、保證可靠、保護安全，能夠保護隱私暨資料。
