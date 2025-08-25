快訊

台積電出招了！2奈米晶片廠移除陸製設備 配合美擬推晶片設備法

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日經亞洲報導，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。路透
日經亞洲25日引述知情人士透露，台積電已決定在最先進的2奈米晶片廠中移除中國大陸製設備，以避免未來可能因美國新法規而受限。此外，台積電正全面檢視生產用的材料與化學品，目標降低在台灣與美國營運中對中國供應的依賴。

3位知情人士透露，這項決定主要受到美國「晶片設備法案」（Chip EQUIP Act）影響。該法案由參議員凱利（Mark Kelly）提出，主張凡獲得美國補助或稅收優惠的晶片廠商，不得購買來自「受關切的外國實體」的設備，業界普遍將中國供應商納入此範疇。

2奈米是最先進的製程，預計今年開始量產。首批生產將在台灣新竹展開，隨後擴及高雄。台積電同時也在美國亞利桑那州興建第三座工廠，最終將投入這類晶片的生產。

曾在美國商務部擔任國安政策高級顧問的半導體專家哈里斯（Meghan Harris）談到：「美國必須開始採取措施，防止中國設備商進入、扭曲甚至破壞全球市場。這個風險比美國所認知的更迫切，某些中國設備已非常接近具備競爭力。」

哈里斯補充，「晶片設備法案」是國會最容易、也最明顯能先行採取的措施，但過去幾年卻因部分產業反對而推不動。她強調，美國必須管控關鍵零組件，防止中國自行研發晶片製造設備，至少要阻止中國廠商進入美國晶片廠，最好能進一步擋在全球其他市場之外。

台積電回應時拒絕透露其各製程節點所使用的具體設備，不過強調台積電的全球採購策略一貫聚焦於完善的風險管理機制，並強調將與供應商保持緊密合作，持續開發多元化的供應方案，拓展全球供應商基礎。

