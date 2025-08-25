遠傳打造智慧城市 胡德民：AI是城市的數位大腦

快訊

中央社／ 台北25日電
遠傳資訊長胡德民。中央社
遠傳電信資訊長胡德民表示，AI能從海量資料中不斷進化與預測，成為城市思考決策的「數位大腦」，未來城市將透過生成式AI結合「城市級大型語言模型（LLM）、數位雙生（Digital Twin）等引擎，打造涵蓋交通、公安、永續等場景的應用。

遠傳今天發布新聞稿指出，新北市政府與「ESG遠見共好圈」攜手啟動「智慧永續發展學習計畫」，聚焦AI與智慧城市的結合，遠傳資訊長胡德民受邀以「AI新科技賦能永續智慧城」為主題，分享遠傳自身及協助企業、公部門轉型的實戰經驗。

胡德民表示，智慧城市治理的目標，首重讓施政決策更精準有效率，提升市民滿意度。AI不僅是科技，能從海量資料中不斷進化、提供洞察與預測，成為城市思考、感知與決策的「數位大腦」。

胡德民說，生成式AI的興起，突破自然語言互動的限制，未來城市將透過生成式AI結合「城市級大型語言模型（LLM）、數位雙生（Digital Twin）、公共服務自動化、預測式治理、治理透明」5大引擎，打造「智慧交通、公共安全、永續環境、智慧健康、智慧經濟、智慧治理」等6大場景。

胡德民表示，遠傳以大數據、人工智慧、物聯網結合5G、雲端技術，與ICT整合建置經驗，對焦中央的政策方向，已將上述6大場景應用於各縣市政府與公部門，在智慧交通領域，包含交通號誌優化、號誌不斷電系統、智慧水情偵測、災害預警、智慧電表、微電網等。

遠傳指出，旗下自主開發「遠傳智靈」AI平台，並打造出打詐、維運、客服、人資/行政智靈等各項AI應用，遠傳表示，結合AI與數位雙生（Digital Twin）技術，可助城市建立戰情室儀表板，即時監控各項關鍵指標，並提供風險威脅即時告警。

