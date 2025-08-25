調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，創2019年以來單季最低水平，標誌本輪景氣循環觸底，同時反映電視市場出貨量呈現萎縮。

謝勤益指出，在中國大陸政府消費電子補貼政策刺激下，大陸市場終端銷售於2024年第4季至2025年第1季表現強勁，加上對美國新互惠關稅的擔憂，促使電視品牌與OEM廠商擴大面板採購計畫，從而推動此階段出貨量成長。

然而，經歷2024年第4季和2025年第1季的強勁增長後，電視品牌與OEM廠商在2025年第2季及第3季大幅削減訂單與需求預期，導致LCD電視面板出貨量急遽下滑。

Omdia統計顯示，2025年第2季各月份（4月、5月與6月），LCD電視面板出貨量均創下自2019年以來最低單月水平。此狀況使得電視品牌與OEM廠商對2025年下半年面板採購轉趨謹慎。

主要電視品牌與OEM廠商正運用與面板廠的策略合作關係推動面板降價，包括要求特殊返利與市場開發基金（MDF）以降低成本。部分廠商明確表示，2025年7月與8月的面板降價，將是增加2025年第3、4季採購訂單的前提條件。因此，2025年7月LCD電視Open Cell（面板）價格出現大幅下跌。

同時，2025年第2季的低出貨水平也顯示，部分電視品牌與OEM廠商的庫存水位並未偏高。這些廠商可能需為2025年下半年的終端銷售補充面板庫存，特別是50吋及以上大尺寸電視面板，因多數電視品牌預期2025年第4季購物旺季（如大陸「雙十一」與美國「黑色星期五」）將出現強勁需求，並計劃透過積極價格策略與促銷活動刺激銷售。

2025年4月、5月和6月的LCD電視面板出貨量分別為1,870萬片、1,950萬片和1,910萬片，均創下自2019年以來同期（月度）最低水平。由此，2025年第2季總出貨量為5,740萬片，創下自2019年以來第2季的最低紀錄。此外，2025年上半年面板出貨量也創下自2019年以來上半年表現的最弱水準。

Omdia 表示，自2019年以來，LCD電視面板出貨量持續呈現下滑趨勢，反映出以出貨量為基礎的市場增長已趨於成熟。當前LCD電視的成長動能正轉向以面積為基礎的擴張，這意味著儘管數量需求正在放緩，但對大尺寸面板的需求卻持續增加。50吋及以下的LCD電視面板出貨量逐年減少；而大尺寸（55吋及以上），特別是超大尺寸（85吋及以上）的需求則保持逐年增長。