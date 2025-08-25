快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
金居持續優化營運，圖為董座李思賢。記者尹慧中攝影
PCB上游金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二兩家穩定獲利的銅箔廠策略經營。

依據金居發布向客戶的通知顯示，8月23日通知客戶，訊息如下：

「感謝貴公司長期以來對本公司的信任與支持，謹致上誠摯謝意。

標準HTE與RTF銅箔市場供應已大於需求，市場上已有多元選項可滿足設計需求與價格期待。在此背景下，金居標準HTE與RTF於客戶轉型過程中，需求已大幅萎縮，且在製造成本上不具競爭優勢，導致生產規模喪失經濟效益。再加上台灣電力、人工與化學原物料成本持續上漲，即使調整售價仍處於負毛利狀態。

基於產品組合優化與永續經營考量，本公司決定終止 LP310，LP410系列及RT311系列產品生命週期（EOL, End-of-life），相關關關鍵時程如下：

最後接單日期（Last Order Date）：2025年12月1日

產品終止供應日期（EOL Date）：2026年2月28日

敬請 貴公司及早規劃替代方案，以確保能在LP310，LP410系列及RT311系列產品 BOL 前順利完成轉換，避免影響生產及出貨時程。

金居自 2016年起即積極布局差異化產品，提供最佳化的銅箔應用解決方案。成功開發多種差異化銅箔系列，包括 HG系列·SLD系列、RG系列、HVLP系列⋯等，並已廣泛導入高頻高速、AI 伺服器、汽車電子及先進封裝應用，期待與貴司攜手合作創造更大附加價值，共創雙贏。

謹此通知，並再次感謝貴公司長久以來的支持與合作。

CO-TECH DEVELOPMENT CORP.

金居

相關新聞

遠傳打造智慧城市 胡德民：AI是城市的數位大腦

遠傳電信資訊長胡德民表示，AI能從海量資料中不斷進化與預測，成為城市思考決策的「數位大腦」，未來城市將透過生成式AI結合...

調研：第2季電視面板出貨量降至2019年以來最低 景氣循環已觸底

Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，2025年第2季LCD電視面板出貨量為5,740萬片，創2019年以來單季最低水平，...

PCB 上游金居持續優化營運 通知客戶停產3系列標準品

PCB上游金居（8358）持續優化營運，近期已通知客戶停產部分標準品，公司持續小而美的優化生產獲利，以亞洲唯二兩家穩定獲...

彭啓明：業者若再不處理毀損光電板 政府接手

颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有2成多未清理，主要是1家業者不積極，環境部除罰款，也下令9月底前處理完。環境部長彭啓明今...

PCB 泰國搶人！泰國 PCB 學院成立 欣興、台達電主管現身說法

PCB族群泰國布局積極搶人， 泰國PCB學院宣布成立之際，欣興（3037）、台達電（2308）泰國主管現身說法，包含Va...

輝達推機器人超級腦 Jetson Thor 親密戰友新漢、研華、所羅門跑第一

輝達（NVIDIA）為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpa...

