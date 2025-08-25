彭啓明：業者若再不處理毀損光電板 政府接手

颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有2成多未清理，主要是1家業者不積極，環境部除罰款，也下令9月底前處理完。環境部長彭啓明今天撂重話，業者若再不處理，政府就接手。

環境部上週統計，颱風丹娜絲造成33案場光電板約13萬5000片受損，分類整理後，目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片陸續收集暫置合法場地，僅剩元昱公司案場約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，因進度落後，環境部已累計裁罰新台幣900萬元。

環境部要求元昱公司，9月底前一定要將毀損光電板清理完畢。

彭啓明上午出席「2025年亞太環境教育國際工作坊」後接受媒體聯訪，針對毀損光電板處理問題表示，今天嘉義地檢署主任檢察官已到新庄滯洪池岸邊了解情形，如果業者還是一再拖延不處理，政府就會全面接手，但不希望看到這種情形。

彭啓明上週曾表示，要對上百家大型光電案場總體檢；他說，像元昱這樣的公司完全不合格，如果將來要復原，環境部會主動介入，這類不符合社會期待的公司應提早退場。

至於大型光電案場總體檢時間，彭啓明說，經濟部是主管單位，也接收到環境部的訊息，正考量何時進行；雖然目前面臨內閣局部改組，經濟部長確定異動，彭啓明認為，能源政策是延續的，相信經濟部一定會找環境部一起做，對光電案場總體檢才能獲得國人認同。